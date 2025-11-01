Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Двух пенальти было мало. Верес дожал Эпицентр
Премьер-лига
Эпицентр
01.11.2025 18:00 – FT 2 : 3
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 20:06 | Обновлено 01 ноября 2025, 20:28
601
3

Двух пенальти было мало. Верес дожал Эпицентр

В Тернополе команда Нагорянка наотрез отказывается побеждать

01 ноября 2025, 20:06 | Обновлено 01 ноября 2025, 20:28
601
3 Comments
Двух пенальти было мало. Верес дожал Эпицентр
НК Верес

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

«Эпицентр» – «Верес» - 2:3

Голы: Сифуэнтес, 73 (пен.), 81 (пен.) – Шарай, 22, Айдин, 49, Бойко, 82

Предупреждения: Мороз, 44, Кош, 75, Янаков, 90+4, Запорожец, 90+5 – Шарай, 90+4, Горох, 90+4

«Эпицентр»: Билык – Климец, Кош, Мороз, Кирюханцев – Липовуз (Беженар, 54), Запорожец (Янаков, 89) – Сифуэнтес, Миронюк (Е. Демченко, 64), Сидун – Супряга (Борячук, 63).

«Верес»: Горох – Смеян, Вовченко, Ципот, Стамулис – Годя (Тарануха, 63), Харатин – Шарай (Протасевич, 90+5), Уэсли (Нонго, 74) – Бойко, Айдин (Кучеров, 74).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Стадион: «Тернопольский городской стадион им. Романа Шухевича» (Тернополь).

Удары (в створ) – 10 (3): 5 (4)
Угловые – 6:0
Оффсайды – 1:2

ЭПИЦЕНТР - ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C

По теме:
Эпицентр – Верес – 2:3. Камбэк и два пенальти. Видео голов и обзор матча
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: Есть разочарование. У Кривбасса должно быть больше очков
Заря – Рух. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Верес отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Футбол | 01 ноября 2025, 09:45 15
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс

Хартс лидирует и мечтает о чемпионстве, нейтральные фаны говорят – не верю

Гасперини подтвердил травму конкурента Довбика. Доволен Артемом
Футбол | 01 ноября 2025, 17:59 0
Гасперини подтвердил травму конкурента Довбика. Доволен Артемом
Гасперини подтвердил травму конкурента Довбика. Доволен Артемом

Гасперини высказался перед матчем с Миланом

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Теннис | 01.11.2025, 18:14
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Футбол | 01.11.2025, 05:12
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Футбол | 01.11.2025, 08:41
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vbolivalnyk-Peter
А за що взагалі 11-метрові у ворота Вереса цей суддя призначив? Особливо перший. Герега, напевно особисто дуже чемно попросив суддю судити "справедливо". Гадаю, у нормальній федерації футболі з цього рефері комітет чесної гри зпитався би, однак не у нас. Там усе шито-крито - видно долю наверх кожен суддя вчасно заносить...
Ответить
-1
C.Пеклов
Поле , як на городі, жах.Так ще і сітка на воротах виявилася гнила.Але допінгіст тренер й псих!
Ответить
-2
Arera
Ну что. Надо прощацца с Нагорняком. Этот физук больше ничего не даст Эпицентру!
Ответить
-3
Популярные новости
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 60
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 3
Футбол
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
30.10.2025, 17:20 22
Футбол
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
31.10.2025, 09:12 51
Бокс
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
31.10.2025, 05:05
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем