Двух пенальти было мало. Верес дожал Эпицентр
В Тернополе команда Нагорянка наотрез отказывается побеждать
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 11-й тур.
«Эпицентр» – «Верес» - 2:3
Голы: Сифуэнтес, 73 (пен.), 81 (пен.) – Шарай, 22, Айдин, 49, Бойко, 82
Предупреждения: Мороз, 44, Кош, 75, Янаков, 90+4, Запорожец, 90+5 – Шарай, 90+4, Горох, 90+4
«Эпицентр»: Билык – Климец, Кош, Мороз, Кирюханцев – Липовуз (Беженар, 54), Запорожец (Янаков, 89) – Сифуэнтес, Миронюк (Е. Демченко, 64), Сидун – Супряга (Борячук, 63).
«Верес»: Горох – Смеян, Вовченко, Ципот, Стамулис – Годя (Тарануха, 63), Харатин – Шарай (Протасевич, 90+5), Уэсли (Нонго, 74) – Бойко, Айдин (Кучеров, 74).
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Стадион: «Тернопольский городской стадион им. Романа Шухевича» (Тернополь).
Удары (в створ) – 10 (3): 5 (4)
Угловые – 6:0
Оффсайды – 1:2
ЭПИЦЕНТР - ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 13°C
