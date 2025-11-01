Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер Вереса – о матче с Эпицентром: «Не должны до такого доводить»
Премьер-лига
Эпицентр
01.11.2025 18:00 – FT 2 : 3
Верес
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 22:49
148
0

Тренер Вереса – о матче с Эпицентром: «Не должны до такого доводить»

Олег Шандрук высказался о минимальной победе в матче 11-го тура УПЛ

НК Верес. Олег Шандрук

Тренер «Вереса» Олег Шандрук подвел итоги матча против «Эпицентра» в 11-м туре Украинской Премьер-лиги. Команды устроили настоящую голевую феерию, победителем из которой вышел «Верес» (3:2).

«Хочу поздравить болельщиков, команду, президента с заслуженной, на мой взгляд, победой. Игра оказалась нервной. Но, тем не менее, это был интересный для зрителей матч.

Было ли волнение после второго пропущенного мяча? Конечно, было. Очень важный гол Виталия Бойко сегодня принес нам победу. Конечно, такие матчи мы не должны доводить до столь нервного финала. Мы должны были играть более прагматично при счете 2:0 и не позволять сопернику создавать эти эпизоды с пенальти.

Хорошо, что в итоге мы выиграли. Теперь можем немного отдохнуть и готовиться к домашнему матчу с «Рухом». Это была очень важная для нас победа», – заявил Шандрук.

Олег Шандрук пресс-конференция чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Верес
Андрей Витренко Источник: ФК Верес
