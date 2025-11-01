Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эпицентр – Верес – 2:3. Камбэк и два пенальти. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Эпицентр
01.11.2025 18:00 – FT 2 : 3
Верес
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 20:28 | Обновлено 01 ноября 2025, 20:29
Эпицентр – Верес – 2:3. Камбэк и два пенальти. Видео голов и обзор матча

1 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ

Эпицентр – Верес – 2:3. Камбэк и два пенальти. Видео голов и обзор матча
НК Верес

1 ноября в 18:00 стартовал поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Эпицентр» и «Верес».

Местом проведения матча стал «Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича».

«Верес» первым открыл счет в матче, а позже гости еще и увеличили свое преимущество. При комфортном счете ровенские футболисты хотели спокойно довести игру до конца, однако «Эпицентр» не позволил сопернику завершить поединок без інтриги.

Хозяева в течение 10 минут заработали два пенальти, которые реализовали и сравняли счет.

Не успели болельщики отпраздновать камбек, как «Верес» спустя несколько секунд воспользовался ошибкой в обороне соперника и забил решающий мяч, который принес победу – 3:2.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур, 1 ноября

«Эпицентр» – «Верес» – 2:3

Голы: Хоакинете, 73 (пен.), 81 (пен.) – Шарай, 22, Айдин, 49, Бойко, 82

ГОЛ! 0:1, Шарай, 22 мин.

ГОЛ! 0:2, Айдин, 49 мин.

ГОЛ! 1:2, Хоакинете, 73 мин (пен.)

ГОЛ! 2:2, Хоакинете, 81 мин (пен.)

ГОЛ! 2:3, Бойко, 82 хв

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Бойко (Верес).
81’
ГОЛ ! С пенальти забил Хоакинете (Эпицентр).
73’
ГОЛ ! С пенальти забил Хоакинете (Эпицентр).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Эрен Айдын (Верес), асcист Весли Помба.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Шарай (Верес), асcист Эрен Айдын.
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: Есть разочарование. У Кривбасса должно быть больше очков
Заря – Рух. Текстовая трансляция матча
Легендарный игрок горняков сообщил, почему Шахтер сильнее Динамо
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
