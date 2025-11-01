Эпицентр – Верес – 2:3. Камбэк и два пенальти. Видео голов и обзор матча
1 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ
1 ноября в 18:00 стартовал поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Эпицентр» и «Верес».
Местом проведения матча стал «Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича».
«Верес» первым открыл счет в матче, а позже гости еще и увеличили свое преимущество. При комфортном счете ровенские футболисты хотели спокойно довести игру до конца, однако «Эпицентр» не позволил сопернику завершить поединок без інтриги.
Хозяева в течение 10 минут заработали два пенальти, которые реализовали и сравняли счет.
Не успели болельщики отпраздновать камбек, как «Верес» спустя несколько секунд воспользовался ошибкой в обороне соперника и забил решающий мяч, который принес победу – 3:2.
Украинская Премьер-лига. 11-й тур, 1 ноября
«Эпицентр» – «Верес» – 2:3
Голы: Хоакинете, 73 (пен.), 81 (пен.) – Шарай, 22, Айдин, 49, Бойко, 82
ГОЛ! 0:1, Шарай, 22 мин.
ГОЛ! 0:2, Айдин, 49 мин.
ГОЛ! 1:2, Хоакинете, 73 мин (пен.)
ГОЛ! 2:2, Хоакинете, 81 мин (пен.)
ГОЛ! 2:3, Бойко, 82 хв
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Гасперини высказался перед матчем с Миланом