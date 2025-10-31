ФОТО. Известно, как будет выглядеть новая форма сборной Украины от adidas

Осенью Украинская ассоциация футбола должна представить новый домашний комплект формы сборной Украины по футболу в желтых цветах.

Портал Opaleak опередил УАФ и поделился фотографиями новой домашней формы сборной Украины, в которой команда может сыграть на чемпионате мира 2026 года.

Сборная Украины сейчас играет в форме от adidas, но пока это стандартный шаблон, а не эксклюзивный дизайн.

Презентация выездного комплекта формы для сборной Украины запланирована на первые месяцы 2026 года.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко дал публичную оценку тому факту, что сборные команды Украины снова будут играть в форме от производителя спортивной одежды adidas.

ФОТО. Стало известно, как будет выглядеть новая форма сборной Украины от adidas