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  4. ФОТО. Шевченко отреагировал на новую форму сборных Украины
Украина. Премьер лига
09 октября 2024, 12:05 | Обновлено 09 октября 2024, 12:11
2156
3

ФОТО. Шевченко отреагировал на новую форму сборных Украины

Глава Украинской ассоциации футбола – о новой экипировке

09 октября 2024, 12:05 | Обновлено 09 октября 2024, 12:11
2156
3
ФОТО. Шевченко отреагировал на новую форму сборных Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко дал публичную оценку тому факту, что сборные команды Украины вновь будут играть в форме от производителя спортивной одежды adidas.

«Для нас большая честь вернуться в семью adidas.

Ассоциация уже имеет успешную историю сотрудничества с компанией, ведь adidas разрабатывала эксклюзивную форму, в которой национальная сборная выступала на Евро-2012.

Мы стремимся достичь высокого уровня соревнований во всех наших национальных командах и с нетерпением ждем сотрудничества с ведущим поставщиком формы, таким, как adidas, на пути к цели», – написал Шевченко в инстаграме.

Напомним, сборная Украины 11 октября сыграет с Грузией, а 14-го числа с командой Чехии в очередных матчах Лиги наций.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 3
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Vovan78
Та яка нахрін різниця, адідас, найк чи пума чи ще щось? Головне щоб команда грала і вигравала, а не обсиралась в кожному матчі.
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+2
VK-Sport
В цьому є гарна заслуга Шеви, хоча б вдітися в найкращий спортивний бренд. А не всякі умовні гівняні то Лотто то Каппа...!!!
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+1
MaximusOne
А чому тренувальна чорно-біла, де логіка ?
Ответить
0
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