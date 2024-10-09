ФОТО. Шевченко отреагировал на новую форму сборных Украины

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко дал публичную оценку тому факту, что сборные команды Украины вновь будут играть в форме от производителя спортивной одежды adidas.

«Для нас большая честь вернуться в семью adidas.

Ассоциация уже имеет успешную историю сотрудничества с компанией, ведь adidas разрабатывала эксклюзивную форму, в которой национальная сборная выступала на Евро-2012.

Мы стремимся достичь высокого уровня соревнований во всех наших национальных командах и с нетерпением ждем сотрудничества с ведущим поставщиком формы, таким, как adidas, на пути к цели», – написал Шевченко в инстаграме.

Напомним, сборная Украины 11 октября сыграет с Грузией, а 14-го числа с командой Чехии в очередных матчах Лиги наций.