ФОТО. Шевченко отреагировал на новую форму сборных Украины
Глава Украинской ассоциации футбола – о новой экипировке
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко дал публичную оценку тому факту, что сборные команды Украины вновь будут играть в форме от производителя спортивной одежды adidas.
«Для нас большая честь вернуться в семью adidas.
Ассоциация уже имеет успешную историю сотрудничества с компанией, ведь adidas разрабатывала эксклюзивную форму, в которой национальная сборная выступала на Евро-2012.
Мы стремимся достичь высокого уровня соревнований во всех наших национальных командах и с нетерпением ждем сотрудничества с ведущим поставщиком формы, таким, как adidas, на пути к цели», – написал Шевченко в инстаграме.
Напомним, сборная Украины 11 октября сыграет с Грузией, а 14-го числа с командой Чехии в очередных матчах Лиги наций.
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