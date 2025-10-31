В субботу, 1 ноября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Полтава». Команда Патрика ван Леувена идет в группе лидеров чемпионата, а полтавчане замыкают турнирную таблицу.

Кривбасс

Криворожская команда набрала солидный ход в чемпионате, записав в свой актив четырехматчевую беспроигрышную серию (три победы и ничья). К прошлому туру криворожцы подошли лидерами турнирной таблицы, но в матче против «Динамо» они потерпели болезненное поражение со счетом 0:4. «Откровенно говоря, провалили игру, прежде всего в защите. Мы обязательно сделаем выводы и попытаемся исправиться уже в следующем матче. Надо разобрать эту игру на холодную голову, когда эмоции утихнут. Только тогда сможем понять настоящие причины такого результата», отметил голкипер «Кривбасса» Александр Кемкин.

Такое фиаско, конечно, стало болезненным ударом по амбициям «бело-красно-черных», но они продолжают борьбу за медали: от первого места криворожскую команду отделяют всего два очка. «Ахиллесовой пятой» нынешнего «Кривбасса» является игра в обороне. Больше криворожцев голов пропустили только команды из нижней части турнирной таблицы. Вспоминается голевая феерия в противостоянии с «Эпицентром», которая завершилась со счетом 5:4 в пользу «бело-красно-черных». Матч оставил яркие впечатления, но где же была защитная линия? С атакой же у криворожцев все хорошо, а Глейкер Мендоза входит в группу лидеров рейтинга бомбардиров.

Предстоящий поединок станет 50-м в чемпионате у руля украинских команд для Патрика ван Леувена. Из-за перебора желтых карточек не сможет помочь своим партнерам полузащитник Араухо, а защитник Бандейра решил покинуть «Кривбасс».

Полтава

Дела в элите украинского футбола пока для полтавчан складываются плохо. Команда Павла Матвейченко обосновалась на дне турнирной таблицы и в каждом матче ей приходится очень непросто. В прошлом туре «горожане» наконец прервали свою четырехматчевую проигрышную серию, сыграв вничью с «Колосом» (2:2).

Предстоящий календарь не добавляет позитивных эмоций болельщикам «Полтавы». После игры с «Кривбассом» «горожане» встретятся с «Шахтером», ЛНЗ и «Динамо»: такой график точно не благоприятствует набору очков дебютантом УПЛ. Полтавский коллектив испытывает проблемы как в защитной линии, так и в атакующей. Меньше голов забили только «Верес» и «Рух», а по показателю пропущенных мячей «Полтава» является худшей командой национального первенства. В противостоянии с «Колосом» «горожане» впервые в чемпионате забили более одного гола за матч.

В лазарете «Полтавы» находятся Щербак и Даниленко, которые длительное время залечивают травмы и еще не играли в нынешнем сезоне. Единственную победу в УПЛ полтавчане одержали в первой половине августа и к очередной дуэли подошли с восьмиматчевой безвыигрышной серией (6 поражений и 2 ничьи).

Статистика встреч

В официальных матчах команды ранее не встречались.

Прогноз на противостояние

Откровенно говоря, очень сложно найти хоть какие-нибудь козыри в пользу полтавской команды. Криворожцы будут играть на домашнем стадионе и будут полны решимости реабилитироваться за поражение от «Динамо». Осечка подопечных ван Леувена в поединке с аутсайдером, несомненно, станет сенсацией. Поставим на уверенную победу «Кривбасса» с форой «-1.5».

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Маханьков, Дибанго, Виливальд, Конате, Юрчец, Задерака, Я.Шевченко, Твердохлеб, Мендоза, Парако, Лин.

«Полтава»: Восконян, Коцюмака, Мисюра, Веремиенко, Бужин, Плахтырь, Дорошенко, Галенков, Марусич, Одарюк, Вивдыч.