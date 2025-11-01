Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кривбасс - СК Полтава. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Кривбасс
01.11.2025 13:00 - : -
Полтава
Украина. Премьер лига
Кривбасс - СК Полтава. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги

Кривбасс - СК Полтава. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В субботу, 1 ноября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» встретится с «Полтавой». Матч пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», игра начнется в 13:00.

В прошлом туре криворожцы сенсационно для многих оказались на вершине турнирной таблицы УПЛ. Что интересно, то победа над «Динамо» и потери очков конкурентов позволяли команде Патрика Ван Леувена иметь комфортное преимущество в отрыве от преследователей. Но «Кривбасс╗ разгромно уступил киевлянам, которые до этого не могли выиграть шесть поединков подряд. Частично это поражение спустило команду с небес на землю, поэтому «Кривбасс» готовится с новыми силами покорять верхушку турнирной таблицы.

«Полтава» впервые за полтора месяца смогла завоевать очки, правда в матче с «Колосом» дебютанты УПЛ могли рассчитывать на победу, но была вынуждена довольствоваться ничьей. Конечно, факт того, что команда не проиграла точно пойдет в плюс команде, но «Полтава» находится среди аутсайдеров элиты, поэтому команде Матвийченко важно обезопасить себя от прямого вылета, но для этого нужно в каждом матче брать очки. Однако впереди встреча с одним из лидеров чемпионата «Кривбассом», который находится в непосредственной близости к первой строчке.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Полтава», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
1 ноября 2025 -
13:00
Полтава
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Полтава Патрик ван Леувен Павел Матвийченко
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
