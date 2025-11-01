Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кривбасс – Полтава – 2:2. Сенсация в Кривом Роге. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Кривбасс
01.11.2025 14:00 – FT 2 : 2
Полтава
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 17:36 |
Кривбасс – Полтава – 2:2. Сенсация в Кривом Роге. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура УПЛ

УПЛ

В субботу, 1 ноября, проходил матч 11-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Кривбасс» и «Полтава». Команды встретились на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Обслуживал матч арбитр Сергей Задыран из Киевской области.

«Кривбасс» после матча имеет в своем активе 20 очков и располагается на четвертом месте турнирной таблицы чемпионата Украины. У «Полтавы» же за 11 сыгранных матчей всего шесть баллов, команда идет последней в таблице.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур, 1 ноября

Кривбасс – Полтава – 2:2

Голы: Лин, 42, Твердохлеб, 50 (пен.) – Веремиенко, 5, Плахтыр, 44

ГОЛ, 0:1! Веремиенко, 5 мин.

ГОЛ, 1:1! Лин, 42 мин.

ГОЛ, 1:2! Плахтыр, 44 мин.

ГОЛ, 2:2! Твердохлеб, 50 мин.

События матча

50’
ГОЛ ! С пенальти забил Егор Твердохлиб (Кривбасс).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Плахтыр (Полтава).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Бар Лин (Кривбасс), асcист Глейкер Мендоса.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Веремиенко (Полтава).
Полтава чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Полтава видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
