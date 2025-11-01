Кривбасс – Полтава – 2:2. Сенсация в Кривом Роге. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 11-го тура УПЛ
В субботу, 1 ноября, проходил матч 11-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Кривбасс» и «Полтава». Команды встретились на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
Обслуживал матч арбитр Сергей Задыран из Киевской области.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Кривбасс» после матча имеет в своем активе 20 очков и располагается на четвертом месте турнирной таблицы чемпионата Украины. У «Полтавы» же за 11 сыгранных матчей всего шесть баллов, команда идет последней в таблице.
Украинская Премьер-лига. 11-й тур, 1 ноября
Кривбасс – Полтава – 2:2
Голы: Лин, 42, Твердохлеб, 50 (пен.) – Веремиенко, 5, Плахтыр, 44
ГОЛ, 0:1! Веремиенко, 5 мин.
ГОЛ, 1:1! Лин, 42 мин.
ГОЛ, 1:2! Плахтыр, 44 мин.
ГОЛ, 2:2! Твердохлеб, 50 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мичел уверен, что команда не вылетит
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua