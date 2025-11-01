В субботу, 1 ноября, проходил матч 11-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Кривбасс» и «Полтава». Команды встретились на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Обслуживал матч арбитр Сергей Задыран из Киевской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Кривбасс» после матча имеет в своем активе 20 очков и располагается на четвертом месте турнирной таблицы чемпионата Украины. У «Полтавы» же за 11 сыгранных матчей всего шесть баллов, команда идет последней в таблице.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур, 1 ноября

Кривбасс – Полтава – 2:2

Голы: Лин, 42, Твердохлеб, 50 (пен.) – Веремиенко, 5, Плахтыр, 44

ГОЛ, 0:1! Веремиенко, 5 мин.

ГОЛ, 1:1! Лин, 42 мин.

ГОЛ, 1:2! Плахтыр, 44 мин.

ГОЛ, 2:2! Твердохлеб, 50 мин.