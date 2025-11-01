Удивили соперника на их поле. Полтава и Кривбасс сыграли вничью

Открывал программу субботнего дня поединок между «Кривбассом» и «Полтавой». Вообще стартовый свисток арбитра должен был прозвучать в тринадцать часов, но из-за воздушной тревоги старт игры пришлось отложить на 14:00.

Если сравнивать предыдущие матчи, то после разгрома от «Динамо» Ван Леувен сделал 2 замены: вместо дисквалифицированного Араухо и Дибанго с первых минут на поле вышли Шевченко и Бекавац. Его визави Матвийченко ограничился одной сменой: Мисюру поменял Пидлепич.

Уже на старте игры гости сразу стали тревожить «Кривбасс». Сначала Галенков пробил в перекладину. Немного позже Кемкин перевел мяч на угловой после непростого удара Коцюмаки. С этого стандарту «Полтава» смогла открыть счет. Но перед этим Марусич также попал (второй раз) в каркас ворот, но во время хаоса в штрафной зоне на подборе более сообразительным оказался Веремиенко, забив свой 2-й гол в нынешнем сезоне УПЛ.

«Кривбассу» удалось прийти в себя после первых 15 минут. Затем Мендоза (дважды) и Лин имели свои моменты забивать, однако удары венесуэльца были неточные, а израильтянин пробил в руки голкиперу. У «Полтавы» также мог забивать Плахтырь, однако пробил рядом со стойкой.

Но хозяева все же смогли добиться своего: в конце тайма Мендоза сам протянул мяч вперед и прострелил на Лина, которому оставалось лишь попасть в пустой угол. Однако «Полтава» к удивлению многим смогла выйти вперед еще в первой половине игры. Плахтырь пробил за шиворот Кемкину, выведя свою команду вперед.

Второй тайм начался с удара в исполнении Парако, который получился несильным. Также Мендоза опасно пробивал в дальний угол, но в последний момент игроку «Полтавы» удалось предотвратить опасность. Но ненадолго, потому что в следующую минуту арбитр назначил пенальти в пользу «Кривбасса», который уверенно реализовал Твердохлиб.

В остальное время команды обменивались опасными моментами: У «Кривбасса» могли забивать Мендоза и Твердохлиб, однако с ударами обоих Восконян справился. У «Полтавы» также было два момента выходить вперед, но Вивдич не попал в ворота с нескольких метров, а удар Дорошенко потянул Виливальд.

На счет Виливальда, то центрбек криворожцев не только удачно действовал у собственных ворот, но и при этом очень опасно подключался к атакам своей команы, и имел как минимум два момента, чтобы забивать. Что интересно, именно он заработал на себе фол в чужой штрафной, после чего арбитр назначил одиннадцатиметровый.

В концовке встречи снова раздалась воздушная тревога, но после возобновления игры команды особо опасного так и не создали, и в итоге поделили очки. «Кривбасс» прервал безничейную серию на собственном поле из 13 матчей и одержал юбилейную сотую ничью со времен выступлений в УПЛ.

В следующем туре «Кривбасс» встретится с «Карпатами» 8 ноября. «Полтава» же сыграет против «Шахтера» 9 ноября.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

«Кривбасс» – «Полтава» – 2:2

Голы: Лин, 42, Твердохлиб (пен.), 50 – Веремиенко, 4, Плахтырь, 44

Предупреждения: Виливальд, 38, Шевченко, 45 – Марусич, 16, Плахтырь, 80

«Кривбасс»: Кемкин – Бекавац, Виливальд, Конате, Юрчец – Задерака, Шевченко, Твердохлиб – Мендоза, Парако, Лин

«Полтава»: Восконян – Коцюмака, Веремиенко, Пидлепич, Бужин – Галенков, Плахтырь (Опанасенко, 83), Дорошенко (Хахлёв, 63), Одарюк (Кононов, 84) – Вивдич, Марусич

Арбитр: Сергей Задиран (Киевская область)

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог)

Удары (в створ): 17 (9) – 10 (4)

Угловые: 5 – 6

Оффсайды: 0 – 2

