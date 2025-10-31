Спортивный врач исключил появление Зинченко в сборной Украины

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк высказался о перспективах украинского защитника Александра Зинченко помочь национальной сборной в отборе на чемпионат мира 2026 года после новости о том, что восстановление игрока сильно затягивается.

«Думаю, можно исключать появление Зинченко в сборной. Не думаю, что сборная будет повторять истории с приездом или вызовом очевидно неготовых игроков в надежде, что они сыграют хоть в одном из матчей. Учитывая травму приводной мышцы, которая очень похожа на рецидив, ведь Александр только восстановился от предыдущей травмы, может выбросить игрока из игры на 4-6 недель, что сделает очень накладным потенциальные выступления за сборную в ноябре. Пока не понимаем степени травмы, задето ли там сухожилие, и какой план восстановления выбран, если Дайч (главны тренер «Ноттингема» – Прим.ред.) говорит, что там все надолго, то пока будем полагаться на его слова», – написал он в своей Телеграм-канале.

Ранее главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч подтвердил, что Зинченко не поможет «лесникам» в субботнем матче чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

У сборной Украины осталось два матча в рамках квалификации на мундиаль следующего года. 13 ноября «желто-голубые» сыграют с Францией, а 16 ноября, как номинальные хозяева, примут Исландию. На данный момент в своей группе подопечные Сергея Реброва идут на 2-ом месте.