Зинченко не поможет Ноттингему в матче с МЮ

«Ноттингем Форест» перед матчем Английской Премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Юнайтед» остался без нескольких ключевых футболистов, в том числе украинского защитника Александра Зинченко.

Новоиспеченный рулевой «лесников» Шон Дайч подтвердил, что 28-летний украинец не сможет помочь команде из-за травмы паха, которая оказалась серьезной.

«Ола делает хороший прогресс. Зинченко – пока, к сожалению, не участвует, и его восстановление займет больше времени, чем мы думали. Баква все еще не в списке, но прогресс хороший. Мне приходится читать их по списку, чтобы не забыть», – сказал специалист на предматчевой пресс-конференции.