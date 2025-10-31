Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
31 октября 2025, 10:09 | Обновлено 31 октября 2025, 10:10
Зинченко не поможет Ноттингему в матче с МЮ

Восстановление украинского защитника затягивается

Зинченко не поможет Ноттингему в матче с МЮ
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Александр Зинченко

«Ноттингем Форест» перед матчем Английской Премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Юнайтед» остался без нескольких ключевых футболистов, в том числе украинского защитника Александра Зинченко.

Новоиспеченный рулевой «лесников» Шон Дайч подтвердил, что 28-летний украинец не сможет помочь команде из-за травмы паха, которая оказалась серьезной.

«Ола делает хороший прогресс. Зинченко – пока, к сожалению, не участвует, и его восстановление займет больше времени, чем мы думали. Баква все еще не в списке, но прогресс хороший. Мне приходится читать их по списку, чтобы не забыть», – сказал специалист на предматчевой пресс-конференции.

Встреча 10-го тура национального чемпионата между командами пройдет завтра, 1 ноября, на стадионе «Сити Граунд».

По теме:
Суперзвезда Реала может покинуть клуб за огромную сумму. Интерес из АПЛ
Ноттингем – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Кристал Пэлас – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Александр Зинченко Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Шон Дайч Манчестер Юнайтед
Источник: ФК Ноттингем Форест
