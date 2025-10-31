Суперзвезда Реала может покинуть клуб за огромную сумму. Интерес из АПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
31 октября 2025, 10:50
Винисиус Жуниор может перебраться в «Манчестер Юнайтед»

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор привлекает внимание «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд готов заплатить 200 миллионов евро за 25-летнего футболиста уже следующим летом. СОглашение между бразильцем и испанским клубом рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус принял решение покинуть «Реал».

Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
