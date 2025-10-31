Суперзвезда Реала может покинуть клуб за огромную сумму. Интерес из АПЛ

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор привлекает внимание «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд готов заплатить 200 миллионов евро за 25-летнего футболиста уже следующим летом. СОглашение между бразильцем и испанским клубом рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус принял решение покинуть «Реал».