Сенсация. Винисиус принял решение покинуть Реал, на него есть претендент
Бразильский футболист привлекает внимание «ПСЖ»
Бразильский вингер Винисиус Жуниор принял решение покинуть мадридский «Реал». Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, 25-летний футболист после конфликта с Хаби Алонсо твердо принял решение покинуть клуб, если испанец останется главным тренером. В настоящее время «ПСЖ» рассматривает как приоритетный вариант для бразильца.
В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» ведет переговоры по трансферу нападающего.
