Испания
30 октября 2025, 22:46 |
Сенсация. Винисиус принял решение покинуть Реал, на него есть претендент

Бразильский футболист привлекает внимание «ПСЖ»

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Бразильский вингер Винисиус Жуниор принял решение покинуть мадридский «Реал». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 25-летний футболист после конфликта с Хаби Алонсо твердо принял решение покинуть клуб, если испанец останется главным тренером. В настоящее время «ПСЖ» рассматривает как приоритетный вариант для бразильца.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» ведет переговоры по трансферу нападающего.

Даниил Кирияка Источник: Sport.es
