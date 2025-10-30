Сенсация. Винисиус принял решение покинуть Реал, на него есть претендент

Бразильский вингер Винисиус Жуниор принял решение покинуть мадридский «Реал». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 25-летний футболист после конфликта с Хаби Алонсо твердо принял решение покинуть клуб, если испанец останется главным тренером. В настоящее время «ПСЖ» рассматривает как приоритетный вариант для бразильца.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел 12 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» ведет переговоры по трансферу нападающего.