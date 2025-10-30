Реал ведет переговоры по трансферу нападающего. Фабрицио Романо подтвердил
Эндрик может перебраться в «Лион»
Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик моет перебраться в «Лион». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, французский клуб ведет с испанским грандом переговоры по аренде 18-летнего футболиста. «Ткачи» представили свой план Эндрику. Бразилец может присоединиться к «Лиону» на правах аренды уже зимой.
В текущем сезоне Эндрик не провел на поле ни одной минуты. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее «Реал» определился с будущим Винисиуса после скандала с Хаби Алонсо.
🚨❤️💙 Understand Olympique Lyon have started talks to sign Endrick on loan in January!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2025
Talks already underway with an official approach to sign the Brazilian striker on loan from Real Madrid.
OL presented their plan to Endrick who’s open to talk + assessing all options 🇫🇷🇧🇷 pic.twitter.com/dq2RIH34b8
