Испания
30 октября 2025, 20:17 | Обновлено 30 октября 2025, 20:18
Реал ведет переговоры по трансферу нападающего. Фабрицио Романо подтвердил

Эндрик может перебраться в «Лион»

Реал ведет переговоры по трансферу нападающего. Фабрицио Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик моет перебраться в «Лион». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, французский клуб ведет с испанским грандом переговоры по аренде 18-летнего футболиста. «Ткачи» представили свой план Эндрику. Бразилец может присоединиться к «Лиону» на правах аренды уже зимой.

В текущем сезоне Эндрик не провел на поле ни одной минуты. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее «Реал» определился с будущим Винисиуса после скандала с Хаби Алонсо.

