  4. Реал определился с будущим Винисиуса после скандала с Хаби Алонсо
Испания
30 октября 2025, 13:33 |
Реал определился с будущим Винисиуса после скандала с Хаби Алонсо

Мадридский клуб планирует продлить сотрудничество с вингером сборной Бразилии

30 октября 2025, 13:33 |
Реал определился с будущим Винисиуса после скандала с Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Мадридский «Реал» планирует продлить сотрудничество с вингером сборной Бразилии Винисиусом Жуниором, несмотря на конфликт, который случился в матче чемпионата Испании.

В поединке против «Барселоны» (2:1) 25-летний футболист разозлился на главного тренера Хаби Алонсо из-за замены во втором тайме. Бразилец угрожал, что покинет клуб из-за отношения со стороны испанского специалиста.

По информации источника, королевский клуб не планирует прощаться с игроком и намерен провести очередной раунд переговоров, чтобы подписать новый контракт до 2030 года. Нынешнее соглашение Винисиуса со «сливочными» истекает в июне 2027 года.

В Мадриде надеются, что сторонам удастся достичь прогресса и обсудить все детали будущей сделки, которая удовлетворит звездного вингера. На данный момент Винисиус отказался от нескольких предложений «Реала» из-за своих финансовых требований.

В нынешнем сезоне бразильский футболист провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Трансферная стоимость игрока составляет 150 миллионов евро.

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Винисиус Жуниор Хаби Алонсо
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
Winner21
Я ж говорил - чпокнут и отпустят. Но спирт.юа естественно будет долго вешать лапшу про майбутні угоди и другие сопутствующие сказки в своём стиле
Ответить
+1
Saar
Спорт юей, у вас кожен автор пише свою версію . Пару днів назад було написано, що Реал подасть його влітку. Остання крапля щодо його поведінки була під час гри з Барсою
Хоча, чому тут диауватись: у вас майже в кожній статті помилок , як у неучів. Тільки радіо диктант писати
Ответить
+1
