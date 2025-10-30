Реал определился с будущим Винисиуса после скандала с Хаби Алонсо
Мадридский клуб планирует продлить сотрудничество с вингером сборной Бразилии
Мадридский «Реал» планирует продлить сотрудничество с вингером сборной Бразилии Винисиусом Жуниором, несмотря на конфликт, который случился в матче чемпионата Испании.
В поединке против «Барселоны» (2:1) 25-летний футболист разозлился на главного тренера Хаби Алонсо из-за замены во втором тайме. Бразилец угрожал, что покинет клуб из-за отношения со стороны испанского специалиста.
По информации источника, королевский клуб не планирует прощаться с игроком и намерен провести очередной раунд переговоров, чтобы подписать новый контракт до 2030 года. Нынешнее соглашение Винисиуса со «сливочными» истекает в июне 2027 года.
В Мадриде надеются, что сторонам удастся достичь прогресса и обсудить все детали будущей сделки, которая удовлетворит звездного вингера. На данный момент Винисиус отказался от нескольких предложений «Реала» из-за своих финансовых требований.
В нынешнем сезоне бразильский футболист провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Трансферная стоимость игрока составляет 150 миллионов евро.
