  4. Реал накажет Винисиуса из-за неуважения к Хаби Алонсо в матче Ла Лиги
Испания
27 октября 2025, 14:39 |
Реал накажет Винисиуса из-за неуважения к Хаби Алонсо в матче Ла Лиги

Вингер сборной Бразилии проигнорировал тренера в победном поединке против «Барселоны»

27 октября 2025, 14:39 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор будет наказан из-за своего поведения в матче чемпионата Испании, который состоялся в воскресенье, 26 октября. Подопечные Хаби Алонсо одолели «Барселону» со счетом 2:1.

Бразилец был разгневан из-за решения главного тренера Хаби Алонсо заменить его во втором тайме, из-за чего не пожал руку испанскому наставнику. Когда Винисиус покидал поле, он был очень зол и кричал, что покинет королевский клуб.

После финального свистка 25-летний футболист отправился в раздевалку, где извинился перед Хаби и одноклубниками за свое поведение. Однако, президент «сливочных» Флорентино Перес решил наказать игрока – в клубе рассматривают штраф или другие дисциплинарные меры.

«Реал» намерен разобраться с этой ситуации внутри команды и не будет привлекать внимание журналистов. Перес надеется, что детальная информации о наказании Винисиуса останется неизвестной для прессы.

чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Барселона Винисиус Жуниор Хаби Алонсо Флорентино Перес штрафы
Николай Титюк Источник: DefensaCentral
