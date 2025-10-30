Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
30 октября 2025, 19:02 | Обновлено 30 октября 2025, 19:06
Опытный игрок Реала отпраздновал юбилейный матч победой над Барсой

Дани Себальос достигли отметки в 200 поединков

Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Себальос

29-летний испанский полузащитник Дани Себальос провел свой юбилейный, 200-й матч в составе мадридского «Реала».

Юбилейной стала победная встреча против каталонской «Барселоны» в десятом туре Ла Лиги (2:1).

Дани – воспитанник «Бетиса», который в 2017 году перешел в мадридский клуб за 16.5 миллионов евро. Во время выступлений за «сливочных» два сезона он провел в аренде в лондонском «Арсенале» с 2019 по 2021 годы.

В 200 матчах за «Реал» Себальос забил семь мячей и отдал 16 результативных передач.

Андрей Витренко
