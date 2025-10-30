Опытный игрок Реала отпраздновал юбилейный матч победой над Барсой
Дани Себальос достигли отметки в 200 поединков
29-летний испанский полузащитник Дани Себальос провел свой юбилейный, 200-й матч в составе мадридского «Реала».
Юбилейной стала победная встреча против каталонской «Барселоны» в десятом туре Ла Лиги (2:1).
Дани – воспитанник «Бетиса», который в 2017 году перешел в мадридский клуб за 16.5 миллионов евро. Во время выступлений за «сливочных» два сезона он провел в аренде в лондонском «Арсенале» с 2019 по 2021 годы.
В 200 матчах за «Реал» Себальос забил семь мячей и отдал 16 результативных передач.
👉 2️⃣0️⃣0️⃣ matches in a Real Madrid shirt 👈— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 26, 2025
💫 @DaniCeballos46 pic.twitter.com/u0OISIp0QE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Филиппинец действительно ведет переговоры о бое
Подпишет ли игрок новый контракт