Опытный игрок Реала отпраздновал юбилейный матч победой над Барсой

29-летний испанский полузащитник Дани Себальос провел свой юбилейный, 200-й матч в составе мадридского «Реала».

Юбилейной стала победная встреча против каталонской «Барселоны» в десятом туре Ла Лиги (2:1).

Дани – воспитанник «Бетиса», который в 2017 году перешел в мадридский клуб за 16.5 миллионов евро. Во время выступлений за «сливочных» два сезона он провел в аренде в лондонском «Арсенале» с 2019 по 2021 годы.

В 200 матчах за «Реал» Себальос забил семь мячей и отдал 16 результативных передач.