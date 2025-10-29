Дубль и удаление. Интер уничтожил Фиорентину и вернулся в топ-3 Серии А
Миланский клуб на своем поле разобрал соперника
В среду, 29 октября, состоялся матч девятого тура Серии А между клубами «Интер» и «Фиорентина».
Встреча прошла в Милане на «Стадио Джузеппе Меацца».
Хозяева поля давили на соперника на протяжении всего матча, однако первый тайм не порадовал забитыми мячами.
Развязкой поединка стал второй тайм, в котором «Интер» подтвердил статус лидера. Миланский клуб трижды прошил ворота «Фиорентины», два из которых забил Хакан Чалханоглу.
В результате «змеи» одержали уверенную победу со счетом 3:0 и поднялись на третье место Серии А (18 очков). А вот «Фиорентина» находится в зоне вылета: 19-е место и четыре балла.
Серия А. 9-й тур, 29 октября
«Интер» Милан – «Фиорентина» – 3:0
Голы: Чалханоглу, 66, 88 (пен.), Сучич, 71
Удаление: Вити, 86
Фотогалерея матча:
