Дубль и удаление. Интер уничтожил Фиорентину и вернулся в топ-3 Серии А

В среду, 29 октября, состоялся матч девятого тура Серии А между клубами «Интер» и «Фиорентина».

Встреча прошла в Милане на «Стадио Джузеппе Меацца».

Хозяева поля давили на соперника на протяжении всего матча, однако первый тайм не порадовал забитыми мячами.

Развязкой поединка стал второй тайм, в котором «Интер» подтвердил статус лидера. Миланский клуб трижды прошил ворота «Фиорентины», два из которых забил Хакан Чалханоглу.

В результате «змеи» одержали уверенную победу со счетом 3:0 и поднялись на третье место Серии А (18 очков). А вот «Фиорентина» находится в зоне вылета: 19-е место и четыре балла.

Серия А. 9-й тур, 29 октября

«Интер» Милан – «Фиорентина» – 3:0

Голы: Чалханоглу, 66, 88 (пен.), Сучич, 71

Удаление: Вити, 86

Фотогалерея матча: