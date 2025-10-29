Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Интер Милан
29.10.2025 21:45 - : -
Фиорентина
Италия
29 октября 2025, 12:40 |
Интер – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 29 октября и начнется в 21:45 по Киеву

Интер – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

29 октября на Джузеппе Меацца пройдет матч 9-го тура Серии А Италии, в котором Интер встретится с Фиорентиной. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Интер

Команда несколько лет провела под руководством Индзаги. Симоне в Милане поработал успешно, чего стоит уверенно выигранное скудетто в 2024-м году. Но концовка сотрудничества была разочаровывающей: упущено первое место в пользу Наполи, проиграно Милану кубковый полуфинал, а напоследок в Лиге чемпионов разгромно, 0:5, уступили ПСЖ.

Киву начинал не лучшим образом: быстро вылетел на клубном чемпионате мира, а в августе-сентябре его подопечные последовательно уступили Удинезе и Ювентусу. Но потом была впечатляющая полоса из семи побед, в Серии А и Лиге чемпионов. Вот только в крайнем туре футболисты оступились в Неаполе, ответив на три гола от обладателя скудетто только голом, что забил Чалханоглу, реализовав пенальти на 59-й минуте.

Фиорентина

Клуб при Итальяно был финалистом Лиги конференций и в 2023-м, и в 2024-м году, но оба раза закончил поражением в решающем матче. В прошлом сезоне уже тренером был Палладино, и, при слабых результатах в еврокубке, выиграл спор за шестое место в Серии А у Лацио - взяли те же 65 очков, но продемонстрировали лучшие дополнительные показатели.

Летом наставника снова сменили, сделал ставку на Пиоли. У того все наоборот: итальянцы сейчас демонстрируют стопроцентный результат в Лиге конференций, после прохода Полесья в квалификации выиграв осенью и у Сигмы Оломоуц, и у венского Рапида. Но на внутренней арене амбициозная команда никак не могла выиграть, и в итоге закономерно рухнула в зону вылета.

Статистика личных встреч

Трижды в четырех крайних очных поединках выигрывал миланский гранд. Правда, год назад он разгромно, 0:3, проигрывал во Флоренции.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят во внезапное преображение гостей. Лаутаро Мартинес и компания должны реабилитироваться за неудачу в прошлом туре - ставим на хозяев с форой -1,5 гола (коэффициент - 2,1).

Интер Милан
