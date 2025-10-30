Интер Милан

29 октября миланский Интер разгромил Фиорентину в девятом туре Серии А 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Сан-Сиро и завершилась со счетом 3:0 в пользу нерадзурри.

Два гола (один с пенальти) оформил один из лидеров команды – Хакан Чалханоглу.

Серия А 2025/26. 9-й тур, 29 октября

Интер – Фиорентина – 3:0

Голы: Чалханоглу, 66, 88 (пен.), Сучич, 71

Удаление: Вити, 86

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Чалханоглу, 66 мин.

ГОЛ! 2:0 Сучич, 71 мин.

ГОЛ! 3:0 Чалханоглу, 88 мин. (пен.)