  4. Интер – Фиорентина – 3:0. Как Чалханоглу положил дубль. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Интер Милан
29.10.2025 21:45 – FT 3 : 0
Фиорентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
30 октября 2025, 05:16 |
Интер – Фиорентина – 3:0. Как Чалханоглу положил дубль. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча девятого тура Серии А 2025/26

Интер – Фиорентина – 3:0. Как Чалханоглу положил дубль. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября миланский Интер разгромил Фиорентину в девятом туре Серии А 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Сан-Сиро и завершилась со счетом 3:0 в пользу нерадзурри.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Два гола (один с пенальти) оформил один из лидеров команды – Хакан Чалханоглу.

Серия А 2025/26. 9-й тур, 29 октября

Интер – Фиорентина – 3:0

Голы: Чалханоглу, 66, 88 (пен.), Сучич, 71

Удаление: Вити, 86

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Чалханоглу, 66 мин.

ГОЛ! 2:0 Сучич, 71 мин.

ГОЛ! 3:0 Чалханоглу, 88 мин. (пен.)

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
86’
Маттиа Вити (Фиорентина) получает красную карточку.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Сучич (Интер Милан), асcист Лаутаро Мартинес.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан), асcист Николо Барелла.
Интер Милан Фиорентина Интер - Фиорентина видео голов и обзор Серия A чемпионат Италии по футболу пенальти Хакан Чалханоглу Петар Сучич
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
