Интер Милан

Интер – Фиорентина – 3:0. Как Чалханоглу положил дубль. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча девятого тура Серии А 2025/26
29 октября миланский Интер разгромил Фиорентину в девятом туре Серии А 2025/26.
Встреча прошла на стадионе Сан-Сиро и завершилась со счетом 3:0 в пользу нерадзурри.
Два гола (один с пенальти) оформил один из лидеров команды – Хакан Чалханоглу.
Серия А 2025/26. 9-й тур, 29 октября
Интер – Фиорентина – 3:0
Голы: Чалханоглу, 66, 88 (пен.), Сучич, 71
Удаление: Вити, 86
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Чалханоглу, 66 мин.
ГОЛ! 2:0 Сучич, 71 мин.
ГОЛ! 3:0 Чалханоглу, 88 мин. (пен.)
События матча
