Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИВЧАРЕНКО: «Потому не надо ничего говорить, нужно выходить и доказывать»
Кубок Украины
29 октября 2025, 23:35 | Обновлено 30 октября 2025, 00:53
313
1

ВИВЧАРЕНКО: «Потому не надо ничего говорить, нужно выходить и доказывать»

Украинский фулбек прокомментировал победу «Динамо» над «Шахтером»

29 октября 2025, 23:35 | Обновлено 30 октября 2025, 00:53
313
1 Comments
ВИВЧАРЕНКО: «Потому не надо ничего говорить, нужно выходить и доказывать»
ФК Динамо. Константин Вивчаренко

Украинский защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко прокомментировал победу над Шахтером (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Украины 2025/26. Его слова передает корреспондент Sport.ua:

Поздравляю с победой. Это очень важная победа. Какие эмоции? Довольны результатом?

– Конечно, положительные, потому что, во-первых, давно не выигрывали у Шахтера, наверное, года 3-4. И такая победа во втором тайме, переиграли полностью. Безумные эмоции.

– Атмосфера сегодня была лучшей за очень долгое время. Насколько вам это придавало сил?

– Вы видели, как мы бежали во втором тайме? Спасибо болельщикам, пришедшим сегодня, поддержали нас. Мы благодарили их своей победой.

– Два тайма довольно разные были. В первом играли от обороны, а во втором уже давили на «Шахтер». В чем причина такой контрастной игры?

– Не знаю, может волнение было в первом тайме. А когда пропустили уже во втором тайме и нечего было оставаться в обороне и нужно было отыграться, поэтому побежали.

– Владислав Кабаев после матча с Кривбассом говорил, что Ярмоленко в раздевалке речь говорил перед командой. О матче Шахтере он это говорил еще раньше. Сегодня что-то было в перерыве?

– Да, но оно останется в раздевалке.

– Это сильно повлияло на команду?

– Конечно, когда один из лидеров говорит речь, бодрую, конечно это вдохновляет.

В последнее время «Динамо» стало чаще забивать со стандартов. В прошлом матче два первых гола были забиты со стандартов, сегодня тоже.

– Конечно, мы нарабатываем на тренировку и все, что мы выполняем на игре – это наработанное на тренировке.

– Можно ли сказать, что Герреро – джокер?

– Да, он с Кривбассом вышел и забил, и сегодня вышел и забил. Красавец.

– А вы новичкам объяснили, что этот матч для болельщиков значит?

– Я думаю, что они сами понимали, что «Шахтер» – это одна из сильнейших команд Украины и Европы тоже. Потому не надо ничего говорить, нужно выходить и доказывать.

– Вы здесь бегали по флангу у тренерских скамей. Что вам поведение турецкой скамьи? Как они бегали там все вместе, на судью бросались.

– Я не знаю, я не слышал. Они мне не интересны.

– В воскресенье снова матч с Шахтером. Что вы нового изучили, увидели в команде Турана?

– Следует перенести этот матч на чемпионат Украины.

Даниил Кирияка, Sport.ua, Киев

По теме:
НЕЩЕРЕТ: «Пропустили рандомный гол. Теперь можем поехать в какое-то село»
КАРАВАЕВ: «Хочется, чтобы поскорее в нашу страну вернулся большой футбол»
Бывший игрок сборной Украины объяснил, что помогло Динамо обыграть Шахтер
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Константин Вивчаренко эксклюзив
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
Бокс | 29 октября 2025, 08:01 8
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»

Экс-промоутер против боя с Уордли

Кейн уничтожил Кельн. Разгром от Баварии в 1/16 финала Кубка Германии
Футбол | 30 октября 2025, 00:34 0
Кейн уничтожил Кельн. Разгром от Баварии в 1/16 финала Кубка Германии
Кейн уничтожил Кельн. Разгром от Баварии в 1/16 финала Кубка Германии

Вечером 29 октября прошли матчи 1/16 финала Кубка Германии

ФОТО. Футболист сборной Украины подписан на Библию.онлайн. На русском
Футбол | 29.10.2025, 18:40
ФОТО. Футболист сборной Украины подписан на Библию.онлайн. На русском
ФОТО. Футболист сборной Украины подписан на Библию.онлайн. На русском
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Футбол | 29.10.2025, 16:44
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Футбол | 29.10.2025, 11:17
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iigor6583
Та треба було доводити в єврокубках, а там обі@ралися по самі вуха.
Ответить
0
Популярные новости
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
28.10.2025, 09:25
Бокс
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
28.10.2025, 13:24
Бокс
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
28.10.2025, 16:32 2
Футбол
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
28.10.2025, 22:45 7
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
29.10.2025, 07:51 5
Футбол
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
28.10.2025, 13:27 15
Футбол
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
28.10.2025, 15:17 54
Футбол
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
28.10.2025, 18:07 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем