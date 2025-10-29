ВИВЧАРЕНКО: «Потому не надо ничего говорить, нужно выходить и доказывать»

Украинский защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко прокомментировал победу над Шахтером (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Украины 2025/26. Его слова передает корреспондент Sport.ua:

– Поздравляю с победой. Это очень важная победа. Какие эмоции? Довольны результатом?

– Конечно, положительные, потому что, во-первых, давно не выигрывали у Шахтера, наверное, года 3-4. И такая победа во втором тайме, переиграли полностью. Безумные эмоции.

– Атмосфера сегодня была лучшей за очень долгое время. Насколько вам это придавало сил?

– Вы видели, как мы бежали во втором тайме? Спасибо болельщикам, пришедшим сегодня, поддержали нас. Мы благодарили их своей победой.

– Два тайма довольно разные были. В первом играли от обороны, а во втором уже давили на «Шахтер». В чем причина такой контрастной игры?

– Не знаю, может волнение было в первом тайме. А когда пропустили уже во втором тайме и нечего было оставаться в обороне и нужно было отыграться, поэтому побежали.

– Владислав Кабаев после матча с Кривбассом говорил, что Ярмоленко в раздевалке речь говорил перед командой. О матче Шахтере он это говорил еще раньше. Сегодня что-то было в перерыве?

– Да, но оно останется в раздевалке.

– Это сильно повлияло на команду?

– Конечно, когда один из лидеров говорит речь, бодрую, конечно это вдохновляет.

В последнее время «Динамо» стало чаще забивать со стандартов. В прошлом матче два первых гола были забиты со стандартов, сегодня тоже.

– Конечно, мы нарабатываем на тренировку и все, что мы выполняем на игре – это наработанное на тренировке.

– Можно ли сказать, что Герреро – джокер?

– Да, он с Кривбассом вышел и забил, и сегодня вышел и забил. Красавец.

– А вы новичкам объяснили, что этот матч для болельщиков значит?

– Я думаю, что они сами понимали, что «Шахтер» – это одна из сильнейших команд Украины и Европы тоже. Потому не надо ничего говорить, нужно выходить и доказывать.

– Вы здесь бегали по флангу у тренерских скамей. Что вам поведение турецкой скамьи? Как они бегали там все вместе, на судью бросались.

– Я не знаю, я не слышал. Они мне не интересны.

– В воскресенье снова матч с Шахтером. Что вы нового изучили, увидели в команде Турана?

– Следует перенести этот матч на чемпионат Украины.

Даниил Кирияка, Sport.ua, Киев