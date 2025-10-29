ВИВЧАРЕНКО: «Потому не надо ничего говорить, нужно выходить и доказывать»
Украинский фулбек прокомментировал победу «Динамо» над «Шахтером»
Украинский защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко прокомментировал победу над Шахтером (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Украины 2025/26. Его слова передает корреспондент Sport.ua:
– Поздравляю с победой. Это очень важная победа. Какие эмоции? Довольны результатом?
– Конечно, положительные, потому что, во-первых, давно не выигрывали у Шахтера, наверное, года 3-4. И такая победа во втором тайме, переиграли полностью. Безумные эмоции.
– Атмосфера сегодня была лучшей за очень долгое время. Насколько вам это придавало сил?
– Вы видели, как мы бежали во втором тайме? Спасибо болельщикам, пришедшим сегодня, поддержали нас. Мы благодарили их своей победой.
– Два тайма довольно разные были. В первом играли от обороны, а во втором уже давили на «Шахтер». В чем причина такой контрастной игры?
– Не знаю, может волнение было в первом тайме. А когда пропустили уже во втором тайме и нечего было оставаться в обороне и нужно было отыграться, поэтому побежали.
– Владислав Кабаев после матча с Кривбассом говорил, что Ярмоленко в раздевалке речь говорил перед командой. О матче Шахтере он это говорил еще раньше. Сегодня что-то было в перерыве?
– Да, но оно останется в раздевалке.
– Это сильно повлияло на команду?
– Конечно, когда один из лидеров говорит речь, бодрую, конечно это вдохновляет.
В последнее время «Динамо» стало чаще забивать со стандартов. В прошлом матче два первых гола были забиты со стандартов, сегодня тоже.
– Конечно, мы нарабатываем на тренировку и все, что мы выполняем на игре – это наработанное на тренировке.
– Можно ли сказать, что Герреро – джокер?
– Да, он с Кривбассом вышел и забил, и сегодня вышел и забил. Красавец.
– А вы новичкам объяснили, что этот матч для болельщиков значит?
– Я думаю, что они сами понимали, что «Шахтер» – это одна из сильнейших команд Украины и Европы тоже. Потому не надо ничего говорить, нужно выходить и доказывать.
– Вы здесь бегали по флангу у тренерских скамей. Что вам поведение турецкой скамьи? Как они бегали там все вместе, на судью бросались.
– Я не знаю, я не слышал. Они мне не интересны.
– В воскресенье снова матч с Шахтером. Что вы нового изучили, увидели в команде Турана?
– Следует перенести этот матч на чемпионат Украины.
Даниил Кирияка, Sport.ua, Киев
