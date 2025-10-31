Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. САБО: «Он везунчик, и его команды постоянно забивают голы из ниоткуда»
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 06:32 |
САБО: «Он везунчик, и его команды постоянно забивают голы из ниоткуда»

Бывший тренер киевлян – о голе «Шахтера» в Классическом

УАФ. Йожеф Сабо

Бывший тренер и футболист «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал гол «Шахтера» в последнем матче Кубка Украины.

«Гол Шахтера – случайность! Горняки забили так, как это часто удается командам Моуриньо.

Моуриньо просто везунчик, и его команды постоянно забивают голы из ниоткуда. Трах-бах, залетело.

Вот и в Педриньо мяч явно не летел в плоскость ворот, но нашел голову Мейреллиша, от которой и оказался в сетке ворот Динамо. К Нещерету вопросов нет. Точно не его вина. Да и защитников бы я в этом моменте не обвинял», – отметил Сабо.

29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграли в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Встреча прошла на стадионе им. В. Лобановского. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал национального кубка.

Динамо Киев Кубок Украины по футболу Йожеф Сабо Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Жозе Моуриньо
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
