САБО: «Он везунчик, и его команды постоянно забивают голы из ниоткуда»
Бывший тренер киевлян – о голе «Шахтера» в Классическом
Бывший тренер и футболист «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал гол «Шахтера» в последнем матче Кубка Украины.
«Гол Шахтера – случайность! Горняки забили так, как это часто удается командам Моуриньо.
Моуриньо просто везунчик, и его команды постоянно забивают голы из ниоткуда. Трах-бах, залетело.
Вот и в Педриньо мяч явно не летел в плоскость ворот, но нашел голову Мейреллиша, от которой и оказался в сетке ворот Динамо. К Нещерету вопросов нет. Точно не его вина. Да и защитников бы я в этом моменте не обвинял», – отметил Сабо.
29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграли в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Встреча прошла на стадионе им. В. Лобановского. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал национального кубка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Из элитного дивизиона дальше прошли Динамо, Металлист 1925 и ЛНЗ
Полузащитник сборной Украины вышел в стартовом составе «Бенфики» и сыграл 77 минут