Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 02:02
В ВСУ объяснили, как Алиеву удалось прекратить службу в 112-й бригаде

Александра перевели в другую воинскую часть

Instagram. Александр Алиев

112-я отдельная бригада территориальной обороны (в/ч А7040) официально подтвердила слова бывшего игрока «Динамо» и сборной Украины Александра Алиева о том, что он с первых дней полномасштабного вторжения России встал на защиту Родины.

Впоследствии военное формирование сообщило, как именно Александр покинул бригаду – футболист выбыл на новое место службы. Алиева перевели в в/ч А4273.

На данный момент неизвестно, продолжает ли бывший нападающий «Динамо» военную службу в вышеуказанной воинской части.

Ранее Александр Алиев рассказал, что готов уйти в запой на две недели, если в Украине закончится война.

Динамо Киев Александр Алиев Вооруженные силы Украины российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: 24 канал
