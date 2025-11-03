В ВСУ объяснили, как Алиеву удалось прекратить службу в 112-й бригаде
Александра перевели в другую воинскую часть
112-я отдельная бригада территориальной обороны (в/ч А7040) официально подтвердила слова бывшего игрока «Динамо» и сборной Украины Александра Алиева о том, что он с первых дней полномасштабного вторжения России встал на защиту Родины.
Впоследствии военное формирование сообщило, как именно Александр покинул бригаду – футболист выбыл на новое место службы. Алиева перевели в в/ч А4273.
На данный момент неизвестно, продолжает ли бывший нападающий «Динамо» военную службу в вышеуказанной воинской части.
Ранее Александр Алиев рассказал, что готов уйти в запой на две недели, если в Украине закончится война.
