ВИДЕО. Игрок АПЛ сыграл в матче медиалиги. Фаны подозревают Мудрика
Игроку закрыли лицо и все тело
Известная компания Sky Sports в Англии проводит матчи своей медиалиги Baller League, а капитан одной из команды заявил, что в игре примет участие один из футболистов АПЛ.
Игрок вышел на поле в маске и полностью замаскированный – вероятно, чтобы нельзя было определить по татуировкам или другим характерным чертам.
Однако многие болельщики в комментариях уверены, что это был Михаил Мудрик, который сейчас дисквалифицирован за допинг и не имеет права даже тренироваться с Челси.
Правда, хватает и других предположений – Коул Палмер, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Праус.
Subbed on. Takes a free-kick. Subbed off.— Baller League (@BallerLeagueUK) October 27, 2025
WHO IS NIKO'S MYSTERY PLAYER?! 👀 pic.twitter.com/EX3YaCqD2n
