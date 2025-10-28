ВИДЕО. Игрок АПЛ сыграл в матче медиалиги. Фаны подозревают Мудрика

Известная компания Sky Sports в Англии проводит матчи своей медиалиги Baller League, а капитан одной из команды заявил, что в игре примет участие один из футболистов АПЛ.

Игрок вышел на поле в маске и полностью замаскированный – вероятно, чтобы нельзя было определить по татуировкам или другим характерным чертам.

Однако многие болельщики в комментариях уверены, что это был Михаил Мудрик, который сейчас дисквалифицирован за допинг и не имеет права даже тренироваться с Челси.

Правда, хватает и других предположений – Коул Палмер, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Праус.