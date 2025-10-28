Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Аталанта
28.10.2025 21:45 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
28 октября 2025, 11:36 | Обновлено 28 октября 2025, 11:38
25
0

Аталанта – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 октября в 21:45 поединок 9-го тура итальянской Серии А

28 октября 2025, 11:36 | Обновлено 28 октября 2025, 11:38
25
0
Аталанта – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 28 октября, в девятом туре Серии А состоится поединок «Аталанты» и «Милана».

Матч пройдет на арене «Gewiss Stadium» в городе Бергамо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Перед поединком в турнирной таблице «Милан» находится выше оппонента: «дьяволы» расположились на третьей позиции (17 очков), «Аталанта» пока седьмая (12 баллов).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Аталанта – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Аталанта – Милан
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Игорь Тудор стал одним из худших тренеров Ювентуса в XXI веке
Экс-звезда Шахтера и игрок итальянского гранда оказался в лазарете
Замена Тудора. Ювентус ведет переговоры с новым тренером
Милан Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Аталанта Аталанта - Милан
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игроки Барсы недовольны поведением суперзвезды команды после игры с Реалом
Футбол | 27 октября 2025, 16:46 2
Игроки Барсы недовольны поведением суперзвезды команды после игры с Реалом
Игроки Барсы недовольны поведением суперзвезды команды после игры с Реалом

В раздевалке не всех устраивает поведение Ламина Ямаля

«Может дойти до драки». Йожеф Сабо назвал фаворита в матче Динамо – Шахтер
Футбол | 28 октября 2025, 10:27 17
«Может дойти до драки». Йожеф Сабо назвал фаворита в матче Динамо – Шахтер
«Может дойти до драки». Йожеф Сабо назвал фаворита в матче Динамо – Шахтер

Поединок 1/8 финала Кубка Украины состоится 29 октября

Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Футбол | 28.10.2025, 08:33
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Двухкратный победитель Лиги чемпионов попрощался с тренером
Футбол | 27.10.2025, 14:58
ОФИЦИАЛЬНО. Двухкратный победитель Лиги чемпионов попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Двухкратный победитель Лиги чемпионов попрощался с тренером
Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины
Футбол | 28.10.2025, 11:11
Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины
Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
27.10.2025, 04:42 1
Футбол
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
27.10.2025, 07:31 6
Бокс
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
26.10.2025, 16:33 7
Бокс
В мире бокса нашли виновника поражения Паркера от Уордли. Все в шоке
В мире бокса нашли виновника поражения Паркера от Уордли. Все в шоке
27.10.2025, 02:02 4
Бокс
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
27.10.2025, 08:05 1
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
26.10.2025, 09:12 6
Футбол
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 131
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
27.10.2025, 09:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем