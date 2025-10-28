Во вторник, 28 октября, в девятом туре Серии А состоится поединок «Аталанты» и «Милана».

Матч пройдет на арене «Gewiss Stadium» в городе Бергамо.

Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Перед поединком в турнирной таблице «Милан» находится выше оппонента: «дьяволы» расположились на третьей позиции (17 очков), «Аталанта» пока седьмая (12 баллов).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Аталанта – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция