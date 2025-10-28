Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Аталанта – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Аталанта
28.10.2025 21:45 - : -
Милан
Италия
Аталанта – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 28 октября и начнется в 21:45 по Киеву

Аталанта – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

28 октября на Атлети Адзурри д’Италия пройдет матч 9-го тура Серии А Италии, в котором Аталанта встретится с Миланом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Аталанта

Команда весной закончила длительный, и очень успешный, отрезок своей истории, когда тренерский пост тут занимал Гасперини. Именно под его руководством, пусть и не избегая спадов и обидных неудач, получилось вырасти в полноценного гранда. Даже когда было понятно, что Джанпьеро уходит, весной, вышло закончить в прошлом сезоне на третьем месте.

С лета в Бергамо работает Юрич. Такой выбор удивляет, ведь за прошлый сезон Иван успел разочаровать и в Роме, и в Саутгемптоне. Да и сейчас вряд ли им полностью довольны. Да, проиграли пока что итальянцы под руководством хорвата только однажды - в Лиге чемпионов с ПСЖ (правда, разгромно). Но очень уж много матчей заканчивается вничью. В том числе в прошлом туре оформили 1:1 с новичком дивизиона, Кремонезе.

Милан

Клуб расстался со своим успешным тренером, Пиоли, в 2024-м, причем по инициативе руководства. И расплатился за этим провалом в прошлом сезоне, когда вице-чемпион рухнул на восьмое место и увенчал это поражением Болонье в кубковом финале.

В итоге на Сан-Сиро летом вернулся Аллегри. Первый блин (если убрать за скобки кубок Италии) получился тем еще комом: 1:2 дома с Кремонезе. Но потом была статистика, близкая ко стопроцентной: команда выиграла все матчи, кроме 0:0 с Ювентусом. И, после победы над Фиорентиной, в ноябре даже выбирались на первое место в текущей турнирной таблице. Но потом дома, даже открыв счет, потеряли очки еще с одним новичком дивизиона, Пизой. Точнее, вырвали одно у аутсайдера: 20-летний Атекаме, летом купленный у Янг Бойз, сровнял на 2:2 на 90+ минуте.

Статистика личных встреч

В последнее время Аталанта успешно играла с соседом: четыре победы и ничья!

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы равными. Но все-таки Милан выглядит убедительнее - ставим на его долгожданную победу, но с форой 0 (коэффициент - 1,93).

Прогноз Sport.ua
Аталанта
28 октября 2025 -
21:45
Милан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Saar
0-2, бо Аталанта закриватись не буде.
