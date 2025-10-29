28 октября Аталанта и Милан расписали ничью со счетом 1:1 в девятом туре Серии А 2025/26.

Гол для бергамасков забил Адемола Лукман, а у россонери отличился Самуэле Риччи.

Серия A 2025/26. 9-й тур, 28 октября

Аталанта – Милан – 1:1

Голы: Лукман, 35 – Риччи, 4

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Риччи, 4 мин.

ГОЛ! 1:1 Лукман, 35 мин.