Италия29 октября 2025, 00:08 |
27
0
Аталанта – Милан – 1:1. Лукман и Риччи. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча девятого тура Серии А 2025/26
29 октября 2025, 00:08 |
27
0
28 октября Аталанта и Милан расписали ничью со счетом 1:1 в девятом туре Серии А 2025/26.
Гол для бергамасков забил Адемола Лукман, а у россонери отличился Самуэле Риччи.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Серия A 2025/26. 9-й тур, 28 октября
Аталанта – Милан – 1:1
Голы: Лукман, 35 – Риччи, 4
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Риччи, 4 мин.
ГОЛ! 1:1 Лукман, 35 мин.
События матча
35’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта), асcист Марио Пашалич.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэле Риччи (Милан).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 октября 2025, 23:59 0
Бразилец сделал голевой пас, а также забил послематчевый 11-метровый
Футбол | 28 октября 2025, 22:38 80
Поединок состоится 29 октября и начнется в 18:00 по Киеву
Футбол | 28.10.2025, 15:17
Футбол | 28.10.2025, 11:11
Футбол | 28.10.2025, 08:33
Комментарии 0
Популярные новости
27.10.2025, 05:42 3
27.10.2025, 01:32 2
27.10.2025, 19:01
27.10.2025, 19:20 2
27.10.2025, 12:39 8
Футбол
27.10.2025, 07:31 6
28.10.2025, 07:07 12