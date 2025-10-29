Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аталанта – Милан – 1:1. Лукман и Риччи. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Аталанта
28.10.2025 21:45 – FT 1 : 1
Милан
Италия
Аталанта – Милан – 1:1. Лукман и Риччи. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча девятого тура Серии А 2025/26

Аталанта – Милан – 1:1. Лукман и Риччи. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

28 октября Аталанта и Милан расписали ничью со счетом 1:1 в девятом туре Серии А 2025/26.

Гол для бергамасков забил Адемола Лукман, а у россонери отличился Самуэле Риччи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия A 2025/26. 9-й тур, 28 октября

Аталанта – Милан – 1:1

Голы: Лукман, 35 – Риччи, 4

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Риччи, 4 мин.

ГОЛ! 1:1 Лукман, 35 мин.

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта), асcист Марио Пашалич.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэле Риччи (Милан).
Аталанта и Милан в Бергамо провели центральный матч девятого тура Серии A
ВИДЕО. Вышел и забил. Богдан Попов оформил гол за Эмполи в ворота Сампдории
Лечче – Наполи – 0:1. Мяч Ангиссы, Савич отбил пенальти. Видео гола и обзор
Милан Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу Адемола Лукман Аталанта - Милан Самуэле Риччи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
