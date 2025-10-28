Аталанта и Милан в Бергамо провели центральный матч девятого тура Серии A
Поединок завершился со счетом 1:1, голы забили Адемола Лукман и Самуэле Риччи
28 октября Аталанта и Милан провели матч девятого тура Серии А 2025/26.
Встреча, которая состоялась на стадионе Атлети Адзурри д'Италия в городе Бергамо, завершилась со счетом 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первым на четвертой минуте отличился хавбек россонери Самуэле Риччи. Хозяевам удалось сравнять на 35-й – гол забил Адемола Лукман. И для Риччи, и для Лукмана это первые мячи в этом сезоне чемпионата Италии.
В таблице Серии A Милан занимает третье место с 18 очками. Впереди подопечных Массимилиано Аллегри только Наполи (21) и Рома (18).
Аталанта набрала 13 пунктов и располагается на седьмой позиции, находясь в одной строчке от зоны еврокубков.
Серия A 2025/26. 9-й тур, 28 октября
Аталанта – Милан – 1:1
Голы: Лукман, 35 – Риччи, 4
Фотогалерея матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игроку закрыли лицо и все тело
Дубинчак, Биловар, Шапаренко находятся в лазарете, участие Волошина – под вопросом