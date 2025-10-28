Аталанта и Милан в Бергамо провели центральный матч девятого тура Серии A

28 октября Аталанта и Милан провели матч девятого тура Серии А 2025/26.

Встреча, которая состоялась на стадионе Атлети Адзурри д'Италия в городе Бергамо, завершилась со счетом 1:1.

Первым на четвертой минуте отличился хавбек россонери Самуэле Риччи. Хозяевам удалось сравнять на 35-й – гол забил Адемола Лукман. И для Риччи, и для Лукмана это первые мячи в этом сезоне чемпионата Италии.

В таблице Серии A Милан занимает третье место с 18 очками. Впереди подопечных Массимилиано Аллегри только Наполи (21) и Рома (18).

Аталанта набрала 13 пунктов и располагается на седьмой позиции, находясь в одной строчке от зоны еврокубков.

Серия A 2025/26. 9-й тур, 28 октября

Аталанта – Милан – 1:1

Голы: Лукман, 35 – Риччи, 4

