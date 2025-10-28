Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта и Милан в Бергамо провели центральный матч девятого тура Серии A
Чемпионат Италии
Аталанта
28.10.2025 21:45 – FT 1 : 1
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
28 октября 2025, 23:40 | Обновлено 28 октября 2025, 23:55
97
0

Аталанта и Милан в Бергамо провели центральный матч девятого тура Серии A

Поединок завершился со счетом 1:1, голы забили Адемола Лукман и Самуэле Риччи

28 октября 2025, 23:40 | Обновлено 28 октября 2025, 23:55
97
0
Аталанта и Милан в Бергамо провели центральный матч девятого тура Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

28 октября Аталанта и Милан провели матч девятого тура Серии А 2025/26.

Встреча, которая состоялась на стадионе Атлети Адзурри д'Италия в городе Бергамо, завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первым на четвертой минуте отличился хавбек россонери Самуэле Риччи. Хозяевам удалось сравнять на 35-й – гол забил Адемола Лукман. И для Риччи, и для Лукмана это первые мячи в этом сезоне чемпионата Италии.

В таблице Серии A Милан занимает третье место с 18 очками. Впереди подопечных Массимилиано Аллегри только Наполи (21) и Рома (18).

Аталанта набрала 13 пунктов и располагается на седьмой позиции, находясь в одной строчке от зоны еврокубков.

Серия A 2025/26. 9-й тур, 28 октября

Аталанта – Милан – 1:1

Голы: Лукман, 35 – Риччи, 4

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Аталанта – Милан – 1:1. Лукман и Риччи. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Вышел и забил. Богдан Попов оформил гол за Эмполи в ворота Сампдории
Лечче – Наполи – 0:1. Мяч Ангиссы, Савич отбил пенальти. Видео гола и обзор
Самуэле Риччи Адемола Лукман Аталанта Аталанта - Милан Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Игрок АПЛ сыграл в матче медиалиги. Фаны подозревают Мудрика
Футбол | 28 октября 2025, 18:05 5
ВИДЕО. Игрок АПЛ сыграл в матче медиалиги. Фаны подозревают Мудрика
ВИДЕО. Игрок АПЛ сыграл в матче медиалиги. Фаны подозревают Мудрика

Игроку закрыли лицо и все тело

Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины
Футбол | 28 октября 2025, 11:11 3
Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины
Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины

Дубинчак, Биловар, Шапаренко находятся в лазарете, участие Волошина – под вопросом

АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
Футбол | 28.10.2025, 13:27
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Футбол | 28.10.2025, 08:33
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Обреченный с первого дня. Тудор не мог побеждать с Ювентусом
Футбол | 29.10.2025, 00:06
Обреченный с первого дня. Тудор не мог побеждать с Ювентусом
Обреченный с первого дня. Тудор не мог побеждать с Ювентусом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
27.10.2025, 06:05 10
Снукер
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
27.10.2025, 08:05 1
Бокс
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
27.10.2025, 12:39 8
Футбол
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
27.10.2025, 07:59 9
Бокс
Алонсо прокомментировал странную реакцию Винисиуса на замену в Эль-Класико
Алонсо прокомментировал странную реакцию Винисиуса на замену в Эль-Класико
27.10.2025, 00:10
Футбол
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
27.10.2025, 19:01
Футбол
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
27.10.2025, 06:23 15
Футбол
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
27.10.2025, 04:42 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем