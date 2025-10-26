Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиаско ирисок. Эвертон с Миколенко разгромно уступил Тоттенхэму в АПЛ
Чемпионат Англии
Эвертон
26.10.2025 18:30 – FT 0 : 3
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 октября 2025, 20:29 | Обновлено 26 октября 2025, 20:37
83
0

Фиаско ирисок. Эвертон с Миколенко разгромно уступил Тоттенхэму в АПЛ

Микки ван де Вен оформил дубль, а точку поставил Пап Матар Сарр

26 октября 2025, 20:29 | Обновлено 26 октября 2025, 20:37
83
0
Фиаско ирисок. Эвертон с Миколенко разгромно уступил Тоттенхэму в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко (слева)

26 октября на новом стадионе Hill Dickinson Stadium в Ливерпуле прошел матч 9-го тура АПЛ.

Эвертон разгромно уступил команде Тоттенхэм со счетом 0:3.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В первом тайме Микки ван де Вен сделал дубль, а Точку в матче поставил Папе Матар Сарр на 89-й минуте.

Весь матч в составе ирисок провел украинский защитник Виталий Миколенко.

Благодаря этой победе Тоттенхэм поднялся у топ-3 (17 очков), тогда как Эвертон остался на 14-й позиции (11 пунктов).

Лидеры АПЛ: Арсенал (22 очка), Борнмут (18), Тоттенхэм, Сандерленд (по 17), Ман Сити, Ман Юнайтед (по 16), Ливерпуль (15), Астон Вилла (15), Челси (14).

АПЛ. 9-й тур, 26 октября 2025

Эвертон – Тоттенхэм – 0:3

Голы: ван де Вен, 19, 45+6, Сарр, 89

Фотогалерея

По теме:
Микель АРТЕТА: «Ценю эту победу больше, чем любую другую в сезоне»
Арсенал – Кристал Пэлас – 1:0. Канониры – первые в АПЛ. Видео голов и обзор
100 матчей подряд от Арсенала. «Канониры» все ближе к рекорду МЮ
Эвертон Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Тоттенхэм - Эвертон Микки ван де Вен Пап Матар Сарр
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби АЛОНСО: «Это футбол и Эль-Классико, раньше уже было много событий»
Футбол | 26 октября 2025, 20:35 0
Хаби АЛОНСО: «Это футбол и Эль-Классико, раньше уже было много событий»
Хаби АЛОНСО: «Это футбол и Эль-Классико, раньше уже было много событий»

Коуч мадридского «Реала» высказался о победе над «Барселоной»

Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Футбол | 26 октября 2025, 05:17 3
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу

Артем Рыбак стал героем матча против Меркантиля U-16

Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Футбол | 26.10.2025, 19:57
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Футбол | 26.10.2025, 08:55
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Бокс | 26.10.2025, 09:44
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
25.10.2025, 01:02
Бокс
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
26.10.2025, 08:24 2
Футбол
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
24.10.2025, 22:59 19
Футбол
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
26.10.2025, 02:31
Бокс
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
25.10.2025, 06:02
Бокс
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
25.10.2025, 00:32
Футбол
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
25.10.2025, 08:03 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем