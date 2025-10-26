Фиаско ирисок. Эвертон с Миколенко разгромно уступил Тоттенхэму в АПЛ
Микки ван де Вен оформил дубль, а точку поставил Пап Матар Сарр
26 октября на новом стадионе Hill Dickinson Stadium в Ливерпуле прошел матч 9-го тура АПЛ.
Эвертон разгромно уступил команде Тоттенхэм со счетом 0:3.
В первом тайме Микки ван де Вен сделал дубль, а Точку в матче поставил Папе Матар Сарр на 89-й минуте.
Весь матч в составе ирисок провел украинский защитник Виталий Миколенко.
Благодаря этой победе Тоттенхэм поднялся у топ-3 (17 очков), тогда как Эвертон остался на 14-й позиции (11 пунктов).
Лидеры АПЛ: Арсенал (22 очка), Борнмут (18), Тоттенхэм, Сандерленд (по 17), Ман Сити, Ман Юнайтед (по 16), Ливерпуль (15), Астон Вилла (15), Челси (14).
АПЛ. 9-й тур, 26 октября 2025
Эвертон – Тоттенхэм – 0:3
Голы: ван де Вен, 19, 45+6, Сарр, 89
