Фиаско ирисок. Эвертон с Миколенко разгромно уступил Тоттенхэму в АПЛ

26 октября на новом стадионе Hill Dickinson Stadium в Ливерпуле прошел матч 9-го тура АПЛ.

Эвертон разгромно уступил команде Тоттенхэм со счетом 0:3.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В первом тайме Микки ван де Вен сделал дубль, а Точку в матче поставил Папе Матар Сарр на 89-й минуте.

Весь матч в составе ирисок провел украинский защитник Виталий Миколенко.

Благодаря этой победе Тоттенхэм поднялся у топ-3 (17 очков), тогда как Эвертон остался на 14-й позиции (11 пунктов).

Лидеры АПЛ: Арсенал (22 очка), Борнмут (18), Тоттенхэм, Сандерленд (по 17), Ман Сити, Ман Юнайтед (по 16), Ливерпуль (15), Астон Вилла (15), Челси (14).

АПЛ. 9-й тур, 26 октября 2025

Эвертон – Тоттенхэм – 0:3

Голы: ван де Вен, 19, 45+6, Сарр, 89

Фотогалерея