Эвертон – Тоттенхэм – 0:3. Неудача защиты с Миколенко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 9-го тура Английской Премьер-лиги
26 октября состоялся матч 9-го тура Английской Премьер-лиги.
Эвертон на новой домашней арене разгромно уступил команде Тоттенхэм (0:3).
Весь матч в составе ирисок провел украинский защитник Виталий Миколенко.
У шпор Микки ван де Вен сделал дубль, а в конце игры забил Папе Матар Сарр.
АПЛ. 9-й тур, 26 октября 2025
Эвертон – Тоттенхэм – 0:3
Голы: ван де Вен, 19, 45+6, Сарр, 89
Видео голов и обзор
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Папе Сарр (Тоттенхэм), асcист Ришарлисон.
45’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Микки ван де Вен (Тоттенхэм), асcист Педро Порро.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Микки ван де Вен (Тоттенхэм), асcист Родриго Бентанкур.
