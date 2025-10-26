26 октября состоялся матч 9-го тура Английской Премьер-лиги.

Эвертон на новой домашней арене разгромно уступил команде Тоттенхэм (0:3).

Весь матч в составе ирисок провел украинский защитник Виталий Миколенко.

У шпор Микки ван де Вен сделал дубль, а в конце игры забил Папе Матар Сарр.

АПЛ. 9-й тур, 26 октября 2025

Эвертон – Тоттенхэм – 0:3

Голы: ван де Вен, 19, 45+6, Сарр, 89

Видео голов и обзор