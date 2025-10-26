Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон – Тоттенхэм – 0:3. Неудача защиты с Миколенко. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Эвертон
26.10.2025 18:30 – FT 0 : 3
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 октября 2025, 21:23 | Обновлено 26 октября 2025, 21:27
118
0

Эвертон – Тоттенхэм – 0:3. Неудача защиты с Миколенко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 9-го тура Английской Премьер-лиги

26 октября 2025, 21:23 | Обновлено 26 октября 2025, 21:27
118
0
Эвертон – Тоттенхэм – 0:3. Неудача защиты с Миколенко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко (слева)

26 октября состоялся матч 9-го тура Английской Премьер-лиги.

Эвертон на новой домашней арене разгромно уступил команде Тоттенхэм (0:3).

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Весь матч в составе ирисок провел украинский защитник Виталий Миколенко.

У шпор Микки ван де Вен сделал дубль, а в конце игры забил Папе Матар Сарр.

АПЛ. 9-й тур, 26 октября 2025

Эвертон – Тоттенхэм – 0:3

Голы: ван де Вен, 19, 45+6, Сарр, 89

Видео голов и обзор

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Папе Сарр (Тоттенхэм), асcист Ришарлисон.
45’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Микки ван де Вен (Тоттенхэм), асcист Педро Порро.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Микки ван де Вен (Тоттенхэм), асcист Родриго Бентанкур.
По теме:
Тоттенхэм повторил свое достижение в первых 5 выездных матчах в сезоне АПЛ
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Как это, забивать в 36 лет? Так же, как в 19»
Фиаско ирисок. Эвертон с Миколенко разгромно уступил Тоттенхэму в АПЛ
Эвертон Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко видео голов и обзор Тоттенхэм - Эвертон Микки ван де Вен Пап Матар Сарр
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Бокс | 26 октября 2025, 02:31 0
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута

Британец порадовал местных фанатов

Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Футбол | 26 октября 2025, 05:17 3
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу

Артем Рыбак стал героем матча против Меркантиля U-16

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Футбол | 26.10.2025, 09:12
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Футбол | 26.10.2025, 21:11
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Тренировка перед кубком. Шахтёр уверенно обыграл Кудровку
Футбол | 26.10.2025, 17:22
Тренировка перед кубком. Шахтёр уверенно обыграл Кудровку
Тренировка перед кубком. Шахтёр уверенно обыграл Кудровку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
25.10.2025, 01:02 1
Бокс
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
25.10.2025, 19:56 13
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
25.10.2025, 20:30
Бокс
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
25.10.2025, 00:11 13
Футбол
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
26.10.2025, 09:44 10
Бокс
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
24.10.2025, 22:11 6
Футбол
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
26.10.2025, 08:24 2
Футбол
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
25.10.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем