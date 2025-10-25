Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эвертон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Эвертон
26.10.2025 18:30 - : -
Тоттенхэм
Англия
25 октября 2025, 20:29 | Обновлено 25 октября 2025, 20:30
Эвертон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 26 октября в 18:30 по Киеву

Эвертон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Эвертон

В воскресенье, 26 октября состоится поединок 9-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Тоттензэмом». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Эвертон

«Ириски» проводят достаточно привычный для себя сезон. За 8 игр Премьер-лиги им удалось завоевать 11 очков, позволяющих находиться на 13-й строчке турнирной таблицы. От зоны вылета, что от 2-го места команду отделяет 6 зачетных пунктов.

Из Кубка английской лиги мерсисайдцы вылетели на стадии 1/16 финала, проиграв «Вулверхемптону» со счетом 2:0.

Тоттенхэм

«Шпоры» в этом сезоне демонстрируют достойные, но нестабильные результаты. В Премьер-лиге «шпорам» удалось набрать 14 зачетных пунктов, позволяющих находиться на 6-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Арсенала», на данный момент составляет 5 очков. В Кубке английской лиги лондонцы обыграли «Донкастер» и квалифицировались в 1/8 финала, где их уже ждет поединок против «Ньюкасла».

В Лиге чемпионов «Тоттенхэм» минимально победил «Вильярреал» и сыграл вничью с «Буде-Глимтом» и «Монако». 5 набранных баллов позволяют клубу занимать 15 место турнирной таблицы.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Тоттенхэм». За этот отрезок лондонцам удалось победить в 2-х играх, еще 2 завершились вничью, а в 1 поединке победу праздновал «Эвертон».

Интересные факты

  • «Эвертон» имеет только 1 победу в последних 6 играх во всех турнирах.
  • «Тоттенхэм» не проиграл еще ни одного выездного матча в текущем сезоне. На счету команды 3 ничьи и 3 победы.
  • «Тоттенхэм» пропустил 7 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й лучший результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Эвертон: Пикфорд – Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен – Гуе, Гарнер – Грилиш, Дьюсбери-Голл, Ндиай – Бету

Тоттенхэм: Викарио – Спенс, ван де Вен, Данзо, Порро – Бентанкур, Палинья – Одобер, Симонс, Кудус – Ришарлисон

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.75.

Эвертон
26 октября 2025 -
18:30
Тоттенхэм
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
