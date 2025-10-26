Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эвертон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Эвертон
26.10.2025 18:30 - : -
Тоттенхэм
Англия
26 октября 2025, 17:19 | Обновлено 26 октября 2025, 17:24
Эвертон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 октября в 18:30 матч 9-го тура чемпионата Англии

Эвертон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

26 октября в 18:30 проходит поединок 9-го тура Английской Премьер-лиги.

«Эвертон» принимает «Тоттенхэм» на новой домашней арене Хилл Дикинсон в Ливерпуле.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

За ирисок выступает украинский защитник Виталий Миколенко

Эвертон идет на 14-й позиции (11 очков), а Тотенхэм занимает 7-е место (14 пунктов).

Эвертон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports

Эвертон – Тоттенхэм
