26 октября 2025, 17:19
14
0
Эвертон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 октября в 18:30 матч 9-го тура чемпионата Англии
26 октября в 18:30 проходит поединок 9-го тура Английской Премьер-лиги.
«Эвертон» принимает «Тоттенхэм» на новой домашней арене Хилл Дикинсон в Ливерпуле.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
За ирисок выступает украинский защитник Виталий Миколенко
Эвертон идет на 14-й позиции (11 очков), а Тотенхэм занимает 7-е место (14 пунктов).
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports
Эвертон – Тоттенхэм
