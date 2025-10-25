Рыбакина отказалась от матча. Определена финальная пара пятисотника в Токио
Трофей турнира WTA 500 в столице Японии разыграют Линда Носкова и Белинда Бенчич
На хардовом турнире WTA 500 в Токио (Япония) стали известны обе финалистки.
Трофей пятисотника разыграют Линда Носкова (Чехия, WTA 17) и Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 13).
Носкова в полуфинале должна была сыграть против Елены Рыбакиной, однако представительница Казахстана снялась с матча из-за проблем со спиной.
Бенчич в 1/2 финала в трех сетах одолела американку Софию Кенин за 2 часа и 15 минут.
Для Носковой это будет четвертый решающий поединок на уровне Тура и второй в 2025 году. Месяц назад она уступила Аманде Анисимовой в финале тысячника в Пекине.
Белинда вышла в 28-й финал в карьере и во второй в сезоне – в начале февраля швейцарка завоевала титул соревнований WTA 500 в Абу-Даби.
Носкова и Бенчич ранее никогда между собой не играли. Встреча состоится 26 октября и начнется ориентировочно в 08:00 по Киеву.
WTA 500 Токио. 1/2 финала
Белинда Бенчич [5] – София Кенин – 7:6 (7:5), 3:6, 6:2
Линда Носкова [6] – Елена Рыбакина [2] – WO., Носкова
Видеообзор матча Бенчич – Кенин
