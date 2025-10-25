Рыбакина отказалась от матча. Определена финальная пара пятисотника в Токио

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
25 октября 2025, 10:27 |
Трофей турнира WTA 500 в столице Японии разыграют Линда Носкова и Белинда Бенчич

Getty Images/Global Images Ukraine. София Кенин и Белинда Бенчич

На хардовом турнире WTA 500 в Токио (Япония) стали известны обе финалистки.

Трофей пятисотника разыграют Линда Носкова (Чехия, WTA 17) и Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 13).

Носкова в полуфинале должна была сыграть против Елены Рыбакиной, однако представительница Казахстана снялась с матча из-за проблем со спиной.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Бенчич в 1/2 финала в трех сетах одолела американку Софию Кенин за 2 часа и 15 минут.

Для Носковой это будет четвертый решающий поединок на уровне Тура и второй в 2025 году. Месяц назад она уступила Аманде Анисимовой в финале тысячника в Пекине.

Белинда вышла в 28-й финал в карьере и во второй в сезоне – в начале февраля швейцарка завоевала титул соревнований WTA 500 в Абу-Даби.

Носкова и Бенчич ранее никогда между собой не играли. Встреча состоится 26 октября и начнется ориентировочно в 08:00 по Киеву.

WTA 500 Токио. 1/2 финала

Белинда Бенчич [5] – София Кенин – 7:6 (7:5), 3:6, 6:2
Линда Носкова [6] – Елена Рыбакина [2] – WO., Носкова

Видеообзор матча Бенчич – Кенин

WTA Токио Белинда Бенчич Линда Носкова Елена Рыбакина София Кенин
