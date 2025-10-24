Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Линкольн Ред Импс
23.10.2025 22:00 – FT 2 : 1
Лех
ВИДЕО. История: впервые клуб из Гибралтара выиграл матч в основе еврокубка

23 октября Линкольн Ред Импс сенсационно одолел Лех Познань в Лиге конференций

ВИДЕО. История: впервые клуб из Гибралтара выиграл матч в основе еврокубка
Getty Images/Global Images Ukraine

23 октября Линкольн Ред Импс переписал историю карликовой страны Гибралтар, одержав победу в матче Лиги конференций.

Линкольн Р-И сенсационно переиграл польский Лех из города Познань со счетом 2:1 и стал первой командой из Гибралтара, которому удалось добыть викторию в основном этапе еврокубка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча состоялась на стадионе под названием «Виктория». Решающий гол для хозяев поля на 88-й минуте забил Олива Кристиан Рутенс.

В таблице ЛК 2025/26 Линкольн Ред Импс теперь занимает 21-е место с тремя очками. У Леха в активе также три пункта и 15-я позиция.

Лига конференций 2025/26. 2-й тур, 23 октября

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Лех Познань (Польша) – 2:1

Голы: Гомес, 33, Рутенс, 88 – Исхак, 77 (пен.)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Рутхенс (Линкольн Ред Импс), асcист Тони Колега.
77’
ГОЛ ! С пенальти забил Микаэль Исхак (Лех).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Гомес (Линкольн Ред Импс), асcист Бернарду Лопеш.
По теме:
Туран рассказал, почему выпустил Фесюна вместо Ризныка на матч Лиги Европы
Шовковский пояснил, почему выпустил Рубчинского, который не играл 5 месяцев
ФОТО. Известный украинский комментатор «поблагодарил» Динамо и Шахтер
Линкольн Ред Импс Лех Познань рекорд видео голов и обзор пенальти Микаэль Исхак Лига конференций
