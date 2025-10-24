ВИДЕО. История: впервые клуб из Гибралтара выиграл матч в основе еврокубка
23 октября Линкольн Ред Импс сенсационно одолел Лех Познань в Лиге конференций
23 октября Линкольн Ред Импс переписал историю карликовой страны Гибралтар, одержав победу в матче Лиги конференций.
Линкольн Р-И сенсационно переиграл польский Лех из города Познань со счетом 2:1 и стал первой командой из Гибралтара, которому удалось добыть викторию в основном этапе еврокубка.
Встреча состоялась на стадионе под названием «Виктория». Решающий гол для хозяев поля на 88-й минуте забил Олива Кристиан Рутенс.
В таблице ЛК 2025/26 Линкольн Ред Импс теперь занимает 21-е место с тремя очками. У Леха в активе также три пункта и 15-я позиция.
Лига конференций 2025/26. 2-й тур, 23 октября
Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Лех Познань (Польша) – 2:1
Голы: Гомес, 33, Рутенс, 88 – Исхак, 77 (пен.)
