Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 октября 2025, 05:59 | Обновлено 24 октября 2025, 07:02
ВИДЕО. 39-летний Джеко забил за Фиорентину и установил возрастной рекорд ЛК

23 октября фиалки переиграли команду Рапид Вена со счетом 3:0 во втором туре еврокубка

ВИДЕО. 39-летний Джеко забил за Фиорентину и установил возрастной рекорд ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine

Боснийский форвард итальянской Фиорентины Эдин Джеко установил возрастной рекорд Лиги конференций, став самым возрастным автором забитого гола в истории еврокубка – 39 лет и 220 дней.

23 октября Джеко поразил ворота австрийской команды Рапид Вена в матче второго тура турнира. Фиалки победили соперников со счетом 3:0, а Эдин также отметился ассистом.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Помимо Джеко, голы за Фиорентину также забили Чер Н'Дур и Альберт Гудмундссон. Итальянский коллектив одержал вторую победу в ЛК 2025/26 – в первом туре команда одолела Сигму Оломоуц 2:0.

Подопечные Стефано Пиоли возглавляют таблицу Лиги конференций с шестью очками. Рапид Вена располагается на 35-м месте с 0 пунктами.

Лига конференций 2025/26. 2-й тур, 23 октября

Рапид Вена (Австрия) – Фиорентина (Италия) – 0:3

Голы: Н'Дур, 9, Джеко, 48, Гудмундссон, 88

Видеообзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Фиорентина), асcист Эдди Куадио.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Фиорентина), асcист Никколо Фортини.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Шер Ндур (Фиорентина), асcист Эдин Джеко.
Рапид Вена Альберт Гудмундссон Эдин Джеко видео голов и обзор рекорд Лига конференций Фиорентина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
