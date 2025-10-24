ВИДЕО. 39-летний Джеко забил за Фиорентину и установил возрастной рекорд ЛК

Боснийский форвард итальянской Фиорентины Эдин Джеко установил возрастной рекорд Лиги конференций, став самым возрастным автором забитого гола в истории еврокубка – 39 лет и 220 дней.

23 октября Джеко поразил ворота австрийской команды Рапид Вена в матче второго тура турнира. Фиалки победили соперников со счетом 3:0, а Эдин также отметился ассистом.

Помимо Джеко, голы за Фиорентину также забили Чер Н'Дур и Альберт Гудмундссон. Итальянский коллектив одержал вторую победу в ЛК 2025/26 – в первом туре команда одолела Сигму Оломоуц 2:0.

Подопечные Стефано Пиоли возглавляют таблицу Лиги конференций с шестью очками. Рапид Вена располагается на 35-м месте с 0 пунктами.

Лига конференций 2025/26. 2-й тур, 23 октября

Рапид Вена (Австрия) – Фиорентина (Италия) – 0:3

Голы: Н'Дур, 9, Джеко, 48, Гудмундссон, 88

Видеообзор матча