В четверг, 23 октября состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги конференций между «Рапидом» и «Фиорентиной». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Рапид Вена

Несмотря на хорошее начало сезона, в последних играх коллектив сильно сдал. Тем не менее, «Рапид» с 17-ю баллами на счету занимает 3-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Австрии, отставая от лидера на 4 зачетных пункта. В кубке страны коллектив победил «Оберварт» и квалифицировался в 1/8 финала турнира.

В 1-м туре Лиги конференций австрийцы с разгромным счетом 4:1 проиграли польскому «Леху».

Фиорентина

Коллектив в текущем сезоне сам не свой. После 7 сыгранных туров Серии А «Фиорентина» до сих пор не одержала ни одной победы, поэтому с 3 баллами на счету занимает 18-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от топ-7 сейчас составляет уже 9 зачетных пунктов.

Однако в Лиге конференций коллектив по-прежнему преобладает над более слабыми соперниками. В 1-м туре текущего розыгрыша турнира "фиалки" со счетом 2:0 одолели чешскую "Сигму".

Личные встречи

Коллективы уже встречались между собой в финале квалификации Лиги конференций 2023/24. В 1-й игре минимальную победу одержал «Рапид», однако в ответном матче со счетом 2:0 победила «Фиорентина».

Интересные факты

Безвыигрышная серия "Рапида" продолжается уже 6 игр подряд.

«Фиорентина» пропустила 10 голов в текущем сезоне Серии А – 2-й самый плохой результат среди всех команд.

Рапид не может сохранить ворота сухими уже в течение 7 игр подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.84.