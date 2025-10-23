Рапид – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Матч начнется 23 октября в 19:45 по Киеву
В четверг, 23 октября состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги конференций между «Рапидом» и «Фиорентиной». По киевскому времени игра начнется в 19.45.
Рапид Вена
Несмотря на хорошее начало сезона, в последних играх коллектив сильно сдал. Тем не менее, «Рапид» с 17-ю баллами на счету занимает 3-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Австрии, отставая от лидера на 4 зачетных пункта. В кубке страны коллектив победил «Оберварт» и квалифицировался в 1/8 финала турнира.
В 1-м туре Лиги конференций австрийцы с разгромным счетом 4:1 проиграли польскому «Леху».
Фиорентина
Коллектив в текущем сезоне сам не свой. После 7 сыгранных туров Серии А «Фиорентина» до сих пор не одержала ни одной победы, поэтому с 3 баллами на счету занимает 18-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от топ-7 сейчас составляет уже 9 зачетных пунктов.
Однако в Лиге конференций коллектив по-прежнему преобладает над более слабыми соперниками. В 1-м туре текущего розыгрыша турнира "фиалки" со счетом 2:0 одолели чешскую "Сигму".
Личные встречи
Коллективы уже встречались между собой в финале квалификации Лиги конференций 2023/24. В 1-й игре минимальную победу одержал «Рапид», однако в ответном матче со счетом 2:0 победила «Фиорентина».
Интересные факты
- Безвыигрышная серия "Рапида" продолжается уже 6 игр подряд.
- «Фиорентина» пропустила 10 голов в текущем сезоне Серии А – 2-й самый плохой результат среди всех команд.
- Рапид не может сохранить ворота сухими уже в течение 7 игр подряд.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.84.
19:45
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эгис Климас – о трилогии против Тайсона Фьюри
Завершились матчи третьего тура основного этапа ЛЧ