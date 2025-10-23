Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 октября 2025, 18:23
Рапид – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Матч начнется 23 октября в 19:45 по Киеву

ФК Фиорентина

В четверг, 23 октября состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги конференций между «Рапидом» и «Фиорентиной». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Рапид Вена

Несмотря на хорошее начало сезона, в последних играх коллектив сильно сдал. Тем не менее, «Рапид» с 17-ю баллами на счету занимает 3-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Австрии, отставая от лидера на 4 зачетных пункта. В кубке страны коллектив победил «Оберварт» и квалифицировался в 1/8 финала турнира.

В 1-м туре Лиги конференций австрийцы с разгромным счетом 4:1 проиграли польскому «Леху».

Фиорентина

Коллектив в текущем сезоне сам не свой. После 7 сыгранных туров Серии А «Фиорентина» до сих пор не одержала ни одной победы, поэтому с 3 баллами на счету занимает 18-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от топ-7 сейчас составляет уже 9 зачетных пунктов.

Однако в Лиге конференций коллектив по-прежнему преобладает над более слабыми соперниками. В 1-м туре текущего розыгрыша турнира "фиалки" со счетом 2:0 одолели чешскую "Сигму".

Личные встречи

Коллективы уже встречались между собой в финале квалификации Лиги конференций 2023/24. В 1-й игре минимальную победу одержал «Рапид», однако в ответном матче со счетом 2:0 победила «Фиорентина».

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия "Рапида" продолжается уже 6 игр подряд.
  • «Фиорентина» пропустила 10 голов в текущем сезоне Серии А – 2-й самый плохой результат среди всех команд.
  • Рапид не может сохранить ворота сухими уже в течение 7 игр подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.84.

Прогноз Sport.ua
Рапид Вена
23 октября 2025 -
19:45
Фиорентина
Тотал больше 2.5 1.84
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
