ВИДЕО. Сейвы Исенко: Университатя с украинцами заработала первое очко в ЛК

Румынская команда Университатя Крайова сыграла вничью с армянским коллективом Ноа в матче второго тура Лиги конференций 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Ион Облеменко в Румынии и завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол за хозяев забил Мандэй Этим, а у гостей отличился Нарди Мулахусейнович.

В составе Университати всю встречу отыграли два представителя Украины: Павел Исенко (вратарь) и Александр Романчук (защитник). Исенко отметился тремя сейвами.

Для Университати эта ничья принесла первое очко в новом сезоне ЛК – в первом туре румынский клуб уступил Ракуву 0:2. Ноа, который встретится с Динамо Киев 18 декабря в шестом туре еврокубка, набрал четыре балла за две игры – на старте армяне одолели Риеку 1:0.

Лига конференций 2025/26. 2-й тур, 23 октября

Университатя Крайова (Румыния) – Ноа (Армения) – 1:1

Голы: Этим, 38 – Мулахусейнович, 73

Видеообзор матча