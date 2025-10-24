ВИДЕО. Сейвы Исенко: Университатя с украинцами заработала первое очко в ЛК
Румынская команда расписала ничью с Ноа из Армении со счетом 1:1 во втором туре турнира
Румынская команда Университатя Крайова сыграла вничью с армянским коллективом Ноа в матче второго тура Лиги конференций 2025/26.
Поединок прошел на стадионе Ион Облеменко в Румынии и завершился со счетом 1:1.
Единственный гол за хозяев забил Мандэй Этим, а у гостей отличился Нарди Мулахусейнович.
В составе Университати всю встречу отыграли два представителя Украины: Павел Исенко (вратарь) и Александр Романчук (защитник). Исенко отметился тремя сейвами.
Для Университати эта ничья принесла первое очко в новом сезоне ЛК – в первом туре румынский клуб уступил Ракуву 0:2. Ноа, который встретится с Динамо Киев 18 декабря в шестом туре еврокубка, набрал четыре балла за две игры – на старте армяне одолели Риеку 1:0.
Лига конференций 2025/26. 2-й тур, 23 октября
Университатя Крайова (Румыния) – Ноа (Армения) – 1:1
Голы: Этим, 38 – Мулахусейнович, 73
Видеообзор матча
События матча
