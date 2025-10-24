Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Желтая для украинца. Слован проиграл второй матч в Лиге конференций
ВИДЕО. Желтая для украинца. Слован проиграл второй матч в Лиге конференций

Команда из Братиславы уступила АЗ Алкмаар во втором туре еврокубка со счетом 0:1

23 октября Слован из Братиславы проиграл нидерландской команде АЗ Алкмаар в матче второго тура Лиги конференций 2025/26.

Встреча, которая состоялась на стадионе АФАС в Нидерландах, завершилась минимально победой хозяев со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 44-й минуте забил Свен Мийнанс. Уже на 45+5-й Свен мог оформит дубль, но не реализовал пенальти.

В составе Слована весь поединок отыграл украинский хавбек Даниил Игнатенко. На 83-й он получил желтую карточку.

Еще один представитель Украины в составе словацкого клуба Николай Кухаревич пропустил матч из-за мышечной травмы.

Слован доигрывал противостояние в меньшинстве после удаления Сандро Круза на 87-й минуте.

Слован проиграл второй матч в ЛК – в первом туре команда уступила Страсбургу 1:2 на своем поле. АЗ Алкмаар добыл первую победу – на старте еврокубка нидерландцы проиграли АЕКу Ларнака 0:4.

Лига конференций 2025/26. 2-й тур, 23 октября

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Слован Братислава (Словакия) – 1:0

Гол: Мийнанс, 44

Удаление: Круз, 87

Видеообзор матча

Таблица Лиги конференций после второго тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Фиорентина 2 2 0 0 5 - 0 06.11.25 19:45 Майнц - Фиорентина23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 6
2 АЕК Ларнака 2 2 0 0 5 - 0 06.11.25 19:45 АЕК Ларнака - Абердин23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 6
3 Целе 2 2 0 0 5 - 1 06.11.25 19:45 Целе - Легия23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Целе 3:1 АЕК 6
4 Лозанна 2 2 0 0 4 - 0 06.11.25 22:00 Лозанна - Омония23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 6
4 Самсунспор 2 2 0 0 4 - 0 06.11.25 19:45 Самсунспор - Хамрун Спартанс23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 6
6 Майнц 2 2 0 0 2 - 0 06.11.25 19:45 Майнц - Фиорентина23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Омония 0:1 Майнц 6
7 Райо Вальекано 2 1 1 0 4 - 2 06.11.25 22:00 Райо Вальекано - Лех23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 4
8 Ракув 2 1 1 0 3 - 1 06.11.25 19:45 Спарта Прага - Ракув23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 4
9 Страсбург 2 1 1 0 3 - 2 06.11.25 22:00 Хеккен - Страсбург23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 4
10 Ягеллония 2 1 1 0 2 - 1 06.11.25 22:00 Шкендия - Ягеллония23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 4
10 Ноа 2 1 1 0 2 - 1 06.11.25 19:45 Ноа - Сигма23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ноа 1:0 Риека 4
12 АЕК 2 1 0 1 7 - 3 06.11.25 19:45 АЕК - Шемрок Роверс23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Целе 3:1 АЕК 3
13 Зриньски 2 1 0 1 5 - 1 06.11.25 22:00 Динамо Киев - Зриньски23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 3
14 Спарта Прага 1 1 0 0 4 - 1 06.11.25 19:45 Спарта Прага - Ракув02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 3
15 Лех 2 1 0 1 5 - 3 06.11.25 22:00 Райо Вальекано - Лех23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 3
16 Кристал Пэлас 2 1 0 1 2 - 1 06.11.25 22:00 Кристал Пэлас - АЗ Алкмаар23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 3
17 Шахтер Донецк 2 1 0 1 4 - 4 06.11.25 19:45 Шахтер Донецк - Брейдаблик23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 3
18 Легия 2 1 0 1 2 - 2 06.11.25 19:45 Целе - Легия23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 3
19 Шкендия 2 1 0 1 1 - 2 06.11.25 22:00 Шкендия - Ягеллония23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 3
20 АЗ Алкмаар 2 1 0 1 1 - 4 06.11.25 22:00 Кристал Пэлас - АЗ Алкмаар23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 3
21 Линкольн Ред Импс 2 1 0 1 2 - 6 06.11.25 22:00 Линкольн Ред Импс - Риека23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 3
22 Дрита 2 0 2 0 2 - 2 06.11.25 22:00 Шелбурн - Дрита23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 2
23 Хеккен 2 0 2 0 2 - 2 06.11.25 22:00 Хеккен - Страсбург23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 2
24 КуПС 2 0 2 0 1 - 1 06.11.25 19:45 КуПС - Слован Братислава23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 2
25 Омония 2 0 1 1 1 - 2 06.11.25 22:00 Лозанна - Омония23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 Омония 0:1 Майнц 1
26 Шелбурн 2 0 1 1 0 - 1 06.11.25 22:00 Шелбурн - Дрита23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 1
27 Сигма 2 0 1 1 1 - 3 06.11.25 19:45 Ноа - Сигма23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 1
27 Университатя Крайова 2 0 1 1 1 - 3 06.11.25 22:00 Рапид Вена - Университатя Крайова23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 1
29 Брейдаблик 2 0 1 1 0 - 3 06.11.25 19:45 Шахтер Донецк - Брейдаблик23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 1
30 Риека 1 0 0 1 0 - 1 06.11.25 22:00 Линкольн Ред Импс - Риека02.10.25 Ноа 1:0 Риека 0
31 Слован Братислава 2 0 0 2 1 - 3 06.11.25 19:45 КуПС - Слован Братислава23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 0
32 Хамрун Спартанс 2 0 0 2 0 - 2 06.11.25 19:45 Самсунспор - Хамрун Спартанс23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 0
33 Шемрок Роверс 2 0 0 2 1 - 6 06.11.25 19:45 АЕК - Шемрок Роверс23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 0
34 Динамо Киев 2 0 0 2 0 - 5 06.11.25 22:00 Динамо Киев - Зриньски23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 0
35 Рапид Вена 2 0 0 2 1 - 7 06.11.25 22:00 Рапид Вена - Университатя Крайова23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 0
36 Абердин 2 0 0 2 2 - 9 06.11.25 19:45 АЕК Ларнака - Абердин23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 0
Полная таблица

События матча

87’
Сандро Круз (Слован Братислава) получает красную карточку.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Свен Мийнанс (АЗ Алкмаар), асcист Денсо Касиус.
КОНОПЛЯ: Фанаты Легии кричали: «Курва, Шахтер». Догадываюсь, что это значит
ФЕСЮН: «Хочется просто как-то забыться, потому что не по игре результат»
Матч Лиги конференций в Хорватии не был доигран. Когда возобновят игру?
