Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Кристал Пэлас
23.10.2025 22:00 - : -
АЕК Ларнака
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
22 октября 2025, 23:39 | Обновлено 22 октября 2025, 23:47
Кристал Пэлас – АЕК Ларнака. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Матч начнется 23 октября в 22:00 по Киеву

ФК Кристал Пелас

В четверг, 23 октября состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги конференций между Кристал Пэлас и АЭК Ларнака. По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Кристал Пэлас

Довольно мощно смотрится английская команда под руководством Оливера Гласнера. За 8 игр Премьер-лиги команда набрала 13 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 8 место турнирной таблицы. От 1-й ступени лондонцев сейчас отделяет 6 очков. В Кубке английской лиги "орлы" одолели "Миллволл" и квалифицировались в 1/8 финала, где встретятся с "Ливерпулем".

В квалификации Лиги конференций англичане одолели норвежский «Фредрикстад». Основной этап турнира начался для Кристал Пэлас с победы 2:0 над киевским «Динамо».

АЕК Ларнака

АЭК не демонстрирует очень стабильной игры в текущем сезоне. Но, несмотря на это, команда занимает 5-ю строчку Лиги Кипра, имея на счету 13 очков после 7 игр. Расстояние от 1-го места на данный момент составляет 5 зачетных пунктов.

В Лигу конференций клуб попал после поражения против "Бранна" в квалификации Лиги Европы. В 1-м туре основного этапа турнира киприоты со счетом 4:0 одолели АЗ Алкмаар.

Личные встречи

Команды еще ни разу не встречались между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • Беспроигрышная домашняя серия "Кристалл Пэлас" продолжается уже 15 игр подряд.
  • В то же время «АЭК» имеет только 2 победы в последних 8 выездных поединках.
  • Обе команды забивали минимум 2 гола в каждом из последних 5 матчей.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.53.

Кристал Пэлас
23 октября 2025 -
22:00
АЕК Ларнака
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
