Обидчики Динамо потерпели сенсационное поражение в матче Лиги конференций

Английский Кристал Пэлас сенсационно проиграл матч второго тура Лиги конференций 2025/26 против АЕКа Ларнака.

Встреча прошла на арене Селлхерст Парк в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 51-й минуте забил Риад Байич. Ассист отдал Маркус Роден.

Кристал Пэлас на старте еврокубка переиграл Динамо Киев 2:0. АЕК Ларнака добыл вторую победу – в пером туре команда с Кипра разбила АЗ Алкмаар 4:0.

Лига конференций 2025/26. 2-й тур, 23 октября

Кристал Пэлас (Англия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 0:1

Гол: Байич, 51