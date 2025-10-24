Обидчики Динамо потерпели сенсационное поражение в матче Лиги конференций
Кристал Пэлас неожиданно уступил команде АЕК Ларнака во втором туре еврокубка
Английский Кристал Пэлас сенсационно проиграл матч второго тура Лиги конференций 2025/26 против АЕКа Ларнака.
Встреча прошла на арене Селлхерст Парк в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 51-й минуте забил Риад Байич. Ассист отдал Маркус Роден.
Кристал Пэлас на старте еврокубка переиграл Динамо Киев 2:0. АЕК Ларнака добыл вторую победу – в пером туре команда с Кипра разбила АЗ Алкмаар 4:0.
Лига конференций 2025/26. 2-й тур, 23 октября
Кристал Пэлас (Англия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 0:1
Гол: Байич, 51
