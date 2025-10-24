Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Обидчики Динамо потерпели сенсационное поражение в матче Лиги конференций
Лига конференций
Кристал Пэлас
23.10.2025 22:00 – FT 0 : 1
АЕК Ларнака
Лига конференций
24 октября 2025, 00:12 | Обновлено 24 октября 2025, 00:13
690
4

Кристал Пэлас неожиданно уступил команде АЕК Ларнака во втором туре еврокубка

Getty Images/Global Images Ukraine

Английский Кристал Пэлас сенсационно проиграл матч второго тура Лиги конференций 2025/26 против АЕКа Ларнака.

Встреча прошла на арене Селлхерст Парк в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 51-й минуте забил Риад Байич. Ассист отдал Маркус Роден.

Кристал Пэлас на старте еврокубка переиграл Динамо Киев 2:0. АЕК Ларнака добыл вторую победу – в пером туре команда с Кипра разбила АЗ Алкмаар 4:0.

Лига конференций 2025/26. 2-й тур, 23 октября

Кристал Пэлас (Англия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 0:1

Гол: Байич, 51

Кристал Пэлас АЕК Ларнака Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
uausa
Шановні автори, більше конкретики в заголовок,  будь ласка.
Коли пишете "кривдники Динамо" то в голові зразу 100500 команд випливає. 
Gargantua
Кипр это самые неприятные соперники. Без имени, но по игре очень не слабые все.
Андрій Заліщук
Цей Крістал може і забити на ЛК, АЕК ще 3-4 роки назад ні про що були, а зараз...ех, коли такі світлі часи настануть в укрфутболі? Треба цю війну завершувати, заморожувати, бо футбол наш гине просто, скоро не буде кому грати за наші команди, верніть мені мої золоті часи 2006-2015 роки, коли наш футбол був на піку могутності!!!
