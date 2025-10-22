Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АЗ Алкмаар – Слован. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Лига конференций
АЗ Алкмаар
23.10.2025 22:00 - : -
Слован Братислава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
22 октября 2025, 23:28 | Обновлено 22 октября 2025, 23:39
28
0

АЗ Алкмаар – Слован. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Матч начнется 23 октября в 22:00 по Киеву

22 октября 2025, 23:28 | Обновлено 22 октября 2025, 23:39
28
0
АЗ Алкмаар – Слован. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
АЗ Алкмаар

В четверг, 23 октября состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги конференций между АЗ Алкмаар и Слованом Братислава. По киевскому времени игра начнется в 22:00.

АЗ Алкмаар

Не слишком стабильно смотрится команда в текущем сезоне. Однако даже несмотря на это за 9 игр Эредивизи «АЗ» смог набрать 18 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от 1-го места сейчас составляет уже 7 зачетных пунктов.

Основной этап Лиги конференций начался для команды по «холодному душу». В 1-м туре нидерландцы со счетом 4:0 были разгромлены киприотским «АЭК Ларнакой».

Слован Братислава

Столичный коллектив в этом сезоне довольно успешно выглядит на национальной арене. За 9 игр чемпионата Словакии «Слован» набрал 21 зачетный пункт, что позволяет ему занимать 2-ю строчку турнирной таблицы, отставая от лидера на 1 очко (однако у «Слована» есть 2 игры в запасе). В кубке страны клуб уже победил Надсег и Пьештяны и квалифицировался в 1/8 финала турнира.

Еврокубковое путешествие словаков в этом сезоне началось еще в квалификации Лиги чемпионов, откуда клуб вылетел после поражения против Кайрата. Впоследствии "Слован" также покинул отбор Лиги Европы, проиграв швейцарскому "Янг Бойз". Начало выступлений в Лиге конференций также получилось неудачным – в 1-м туре команда проиграла «Страсбургу» со счетом 1:2.

Следует отметить, что в состоянии «Слована» выступает 2 украинца – Николай Кухаревич и Даниил Игнатенко.

Личные встречи

Команды еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «Слован» не проиграл ни в одном из последних 5 выездных поединков. На счету команды 4 победы и ничья.
  • «АЗ Алкмаар» в свою очередь непобедим уже в течение 8-х домашних поединков.
  • Лишь в 1 из последних 7 матчей "АЗ" смог сохранить ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.48.

Прогноз Sport.ua
АЗ Алкмаар
23 октября 2025 -
22:00
Слован Братислава
Тотал больше 2.5 1.48 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Кристал Пэлас – АЕК Ларнака. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Самсунспор – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
КРИВЕНЦОВ: «Соперники Шахтера в Лиге конференций играют жестко»
АЗ Алкмаар Слован Братислава прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Футбол | 22 октября 2025, 07:32 15
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону

Киевляне могут усилиться Даниилом Сиканом

Непростая домашняя победа. Реал обыграл Ювентус
Футбол | 22 октября 2025, 23:59 0
Непростая домашняя победа. Реал обыграл Ювентус
Непростая домашняя победа. Реал обыграл Ювентус

Гол Джуда Беллингема принёс победу «сливочным»

Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Футбол | 22.10.2025, 07:58
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Забарный разозлил журналиста из Франции. Тот рассказал о будущем игрока
Футбол | 22.10.2025, 19:08
Забарный разозлил журналиста из Франции. Тот рассказал о будущем игрока
Забарный разозлил журналиста из Франции. Тот рассказал о будущем игрока
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Футбол | 22.10.2025, 07:05
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Моуриньо не понимает, что происходит в Украине»
21.10.2025, 16:40 4
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
22.10.2025, 03:42
Бокс
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
21.10.2025, 08:13 3
Бокс
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 134
Футбол
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
22.10.2025, 07:58 1
Футбол
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
ПСЖ уничтожил Байер в матче с 9 голами, Забарный был удален в первом тайме
21.10.2025, 23:55 24
Футбол
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 4
Футбол
Экс-суперник Кличко: «Ты худший боксер всех времен. Он всех обманул»
Экс-суперник Кличко: «Ты худший боксер всех времен. Он всех обманул»
21.10.2025, 00:09
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем