В четверг, 23 октября состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги конференций между АЗ Алкмаар и Слованом Братислава. По киевскому времени игра начнется в 22:00.

АЗ Алкмаар

Не слишком стабильно смотрится команда в текущем сезоне. Однако даже несмотря на это за 9 игр Эредивизи «АЗ» смог набрать 18 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от 1-го места сейчас составляет уже 7 зачетных пунктов.

Основной этап Лиги конференций начался для команды по «холодному душу». В 1-м туре нидерландцы со счетом 4:0 были разгромлены киприотским «АЭК Ларнакой».

Слован Братислава

Столичный коллектив в этом сезоне довольно успешно выглядит на национальной арене. За 9 игр чемпионата Словакии «Слован» набрал 21 зачетный пункт, что позволяет ему занимать 2-ю строчку турнирной таблицы, отставая от лидера на 1 очко (однако у «Слована» есть 2 игры в запасе). В кубке страны клуб уже победил Надсег и Пьештяны и квалифицировался в 1/8 финала турнира.

Еврокубковое путешествие словаков в этом сезоне началось еще в квалификации Лиги чемпионов, откуда клуб вылетел после поражения против Кайрата. Впоследствии "Слован" также покинул отбор Лиги Европы, проиграв швейцарскому "Янг Бойз". Начало выступлений в Лиге конференций также получилось неудачным – в 1-м туре команда проиграла «Страсбургу» со счетом 1:2.

Следует отметить, что в состоянии «Слована» выступает 2 украинца – Николай Кухаревич и Даниил Игнатенко.

Личные встречи

Команды еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

«Слован» не проиграл ни в одном из последних 5 выездных поединков. На счету команды 4 победы и ничья.

«АЗ Алкмаар» в свою очередь непобедим уже в течение 8-х домашних поединков.

Лишь в 1 из последних 7 матчей "АЗ" смог сохранить ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.48.