Манчестер Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 октября в 19:30 матч чемпионата Англии
25 октября в рамках 9-го тура Английской Премьер-лиги будет сыгран поединок между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон».
Местом проведения футбольного противостояния станет стадион «Олд Траффорд».
В турнирной таблице чемпионата Англии «дьяволы» располагаются на 13-й позиции, тогда как «чайки» занимают 10-е место.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».
