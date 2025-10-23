25 октября в рамках 9-го тура Английской Премьер-лиги будет сыгран поединок между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон».

Местом проведения футбольного противостояния станет стадион «Олд Траффорд».

В турнирной таблице чемпионата Англии «дьяволы» располагаются на 13-й позиции, тогда как «чайки» занимают 10-е место.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».

Манчестер Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

