Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
25.10.2025 19:30 - : -
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 октября 2025, 20:51 | Обновлено 23 октября 2025, 20:52
32
0

Манчестер Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 октября в 19:30 матч чемпионата Англии

23 октября 2025, 20:51 | Обновлено 23 октября 2025, 20:52
32
0
Манчестер Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – Брайтон

25 октября в рамках 9-го тура Английской Премьер-лиги будет сыгран поединок между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон».

Местом проведения футбольного противостояния станет стадион «Олд Траффорд».

В турнирной таблице чемпионата Англии «дьяволы» располагаются на 13-й позиции, тогда как «чайки» занимают 10-е место.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».

Манчестер Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Брайтон
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

По теме:
Брентфорд – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал удерживает один интересный тренерский рекорд АПЛ
Манчестер Юнайтед Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Брайтон
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Другие виды | 23 октября 2025, 08:15 2
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната

Ярослава донатит на ВСУ и на помощь животным

Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
Футбол | 23 октября 2025, 07:22 9
Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора

Ярмоленко, Биловар, Тымчик, Шапаренко и еще несколько игроков не смогут выйти на поле в матче ЛК

ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
Футбол | 23.10.2025, 08:32
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
Прошло почти 40 лет. УЕФА изменил победителя Лиги чемпионов
Футбол | 23.10.2025, 20:51
Прошло почти 40 лет. УЕФА изменил победителя Лиги чемпионов
Прошло почти 40 лет. УЕФА изменил победителя Лиги чемпионов
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК с Легией
Футбол | 23.10.2025, 18:32
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК с Легией
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру ЛК с Легией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
22.10.2025, 15:32 7
Бокс
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
23.10.2025, 04:57 5
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
22.10.2025, 14:10 8
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
22.10.2025, 03:42 1
Бокс
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
22.10.2025, 07:05 4
Футбол
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
22.10.2025, 07:32 15
Футбол
«Он нокаутирует его с правой». Александру Усику выбрали соперника на бой
«Он нокаутирует его с правой». Александру Усику выбрали соперника на бой
22.10.2025, 00:02
Бокс
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
22.10.2025, 08:20 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем