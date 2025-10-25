Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Юнайтед – Брайтон – 4:2. Яркая концовка. Видео голов, обзор матча
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
25.10.2025 19:30 – FT 4 : 2
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 октября 2025, 22:53 | Обновлено 25 октября 2025, 22:57
Манчестер Юнайтед – Брайтон – 4:2. Яркая концовка. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча девятого тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

25 октября состоялся матч девятого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон».

Поединок проходил на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, встреча стартовала в 19:30 по киевском времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля добыли победу со счетом 4:2, чуть было не упустив три очка в концовке встречи.

«Манчестер Юнайтед» набрал 16 очков за девять игр и расположился на девятом месте. «Брайтон», расположившийся на 12-м месте, набрал 12 очков.

Чемпионат Англии. 9-й тур

Манчестер Юнайтед – Брайтон – 4:2

Голы: Кунья, 24, Каземиро, 34, Мбемо, 61, 90+6 – Уэлбек, 74, Костоулас, 90+2

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Манчестер Юнайтед), асcист Эйден Хэвен.
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Харалампос Костулас (Брайтон), асcист Джеймс Милнер.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Манчестер Юнайтед), асcист Беньямин Шешко.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед), асcист Люк Шоу.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед), асcист Каземиро.
По теме:
Брентфорд устроил сенсацию в матче с Ливерпулем. Неприятности у Ярмолюка
Первый гол Варди: известный нападающий отобрал очки в Аталанты
950-й гол Роналду: Аль-Наср продолжил победную серию
Манчестер Юнайтед Дэнни Уэлбек чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Каземиро Манчестер Юнайтед - Брайтон Матеус Кунья Бриан Мбемо видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
