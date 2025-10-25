Манчестер Юнайтед – Брайтон – 4:2. Яркая концовка. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча девятого тура Английской Премьер-лиги
25 октября состоялся матч девятого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон».
Поединок проходил на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, встреча стартовала в 19:30 по киевском времени.
Хозяева поля добыли победу со счетом 4:2, чуть было не упустив три очка в концовке встречи.
«Манчестер Юнайтед» набрал 16 очков за девять игр и расположился на девятом месте. «Брайтон», расположившийся на 12-м месте, набрал 12 очков.
Чемпионат Англии. 9-й тур
Манчестер Юнайтед – Брайтон – 4:2
Голы: Кунья, 24, Каземиро, 34, Мбемо, 61, 90+6 – Уэлбек, 74, Костоулас, 90+2
Видео голов и обзор матча:
События матча
