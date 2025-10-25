Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Красные дьяволы в топ-4. Ман Юнайтед в ярком матче одолел Брайтон
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
25.10.2025 19:30 – FT 4 : 2
Брайтон
25 октября 2025, 21:25 | Обновлено 25 октября 2025, 21:26
315
3

Красные дьяволы в топ-4. Ман Юнайтед в ярком матче одолел Брайтон

Команда Рубена Аморима ворвалась в зону Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

В субботу, 25 октября, состоялся матч девятого тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном».

Встречу принимал стадион «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля провели отличный матч, по ходу встречи вели 3:0, но все же пропустили в концовке встречи – на 74-й минуте со штрафного забил Уэлбек, а в компенсированное время второй мяч гостей оформил Костоулас. На 90+6-й минуте дублем отличился Мбемо, сняв вопросы по победителю.

С 16 очками после девяти матчей «Манчестер Юнайтед» поднялся на четвертую позицию турнирной таблицы. «Брайтон» с 12-ю очками идет на 12-й позиции.

Чемпионат Англии. 9-й тур

Манчестер Юнайтед – Брайтон – 4:2

Голы: Кунья, 24, Каземиро, 34, Мбемо, 61, 90+6 – Уэлбек, 74, Костоулас, 90+2

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Манчестер Юнайтед Брайтон Манчестер Юнайтед - Брайтон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Бриан Мбемо Каземиро Матеус Кунья Дэнни Уэлбек
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
3 перемоги підряд у Юнайтеда, максимально неочікувано таке бачити
Ответить
0
Brian
Хоть и временно, но как же чертовски приятно видеть родной Манчестер Юнайтед среди лидеров АПЛ. Верил, верю и буду верить в большое будущее Аморима в великом Манчестере. 
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Крутой матч, богатый на голы.
МЮ Аморима неплохо играет против владеющих команд, а теперь и с результатом, показали чудеса реализации.
Мбемо как влитой в МЮ, да и воротник в разы лучше Онаны. Можно считать, что трансферная кампания для МЮ оказалось успешной и новички все влились.
Ответить
0
