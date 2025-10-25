Красные дьяволы в топ-4. Ман Юнайтед в ярком матче одолел Брайтон
Команда Рубена Аморима ворвалась в зону Лиги чемпионов
В субботу, 25 октября, состоялся матч девятого тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном».
Встречу принимал стадион «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по Киеву.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Хозяева поля провели отличный матч, по ходу встречи вели 3:0, но все же пропустили в концовке встречи – на 74-й минуте со штрафного забил Уэлбек, а в компенсированное время второй мяч гостей оформил Костоулас. На 90+6-й минуте дублем отличился Мбемо, сняв вопросы по победителю.
С 16 очками после девяти матчей «Манчестер Юнайтед» поднялся на четвертую позицию турнирной таблицы. «Брайтон» с 12-ю очками идет на 12-й позиции.
Чемпионат Англии. 9-й тур
Манчестер Юнайтед – Брайтон – 4:2
Голы: Кунья, 24, Каземиро, 34, Мбемо, 61, 90+6 – Уэлбек, 74, Костоулас, 90+2
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Людовик Обраньяк оценил ситуацию с украинским защитником «ПСЖ»
А может победить сложного соперника
МЮ Аморима неплохо играет против владеющих команд, а теперь и с результатом, показали чудеса реализации.
Мбемо как влитой в МЮ, да и воротник в разы лучше Онаны. Можно считать, что трансферная кампания для МЮ оказалось успешной и новички все влились.