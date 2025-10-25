Красные дьяволы в топ-4. Ман Юнайтед в ярком матче одолел Брайтон

В субботу, 25 октября, состоялся матч девятого тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном».

Встречу принимал стадион «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по Киеву.

Хозяева поля провели отличный матч, по ходу встречи вели 3:0, но все же пропустили в концовке встречи – на 74-й минуте со штрафного забил Уэлбек, а в компенсированное время второй мяч гостей оформил Костоулас. На 90+6-й минуте дублем отличился Мбемо, сняв вопросы по победителю.

С 16 очками после девяти матчей «Манчестер Юнайтед» поднялся на четвертую позицию турнирной таблицы. «Брайтон» с 12-ю очками идет на 12-й позиции.

Чемпионат Англии. 9-й тур

Манчестер Юнайтед – Брайтон – 4:2

Голы: Кунья, 24, Каземиро, 34, Мбемо, 61, 90+6 – Уэлбек, 74, Костоулас, 90+2

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.