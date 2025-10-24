В субботу, 25 октября, состоится поединок 9-го тура чемпионата Англии между «Манчестером Юнайтед» и «Брайтоном». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» хоть и демонстрируют неплохие результаты в последних играх, однако до сих пор не имеют значительной стабильности. Тем не менее, после 8 туров Премьер-лиги клуб с 13-ю баллами на счету занимает 9-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от топ-5 совсем скудное – 1 очко. От лидера чемпионата, «Арсенала», команду отделяет 6 зачетных пунктов.

Из Кубка английской лиги коллектив неожиданно вылетел от «Гримсби» на стадии 1/32 финала, проиграв в серии пенальти.

Брайтон

Сходные результаты имеют и «чайки». После 8-х туров Премьер-лиги команда занимает 10 место турнирной таблицы, имея на счету 12 очков. Причем 8 из этих баллов были завоеваны в последних 4-х поединках чемпионата.

В Кубке английской лиги дела коллектива сложились лучше. "

«Брайтон» смог одолеть «Оксфорд» и «Барнсли» со счетом 6:0 и квалифицировался в 1/8 финала, где встретится с «Арсеналом».

Личные встречи

В последних 5-ти очных играх между командами ощутимое преимущество имеет «Брайтон». «Чайки» за это время одержали 4 победы, в то время как «МЮ» смог выиграть лишь 1 матч.

Интересные факты

«МЮ» победил в 3/4 домашних играх этого сезона.

«Манчестер Юнайтед» не смог сохранить ворота сухими в 8/9 играх этого сезона.

В последних 6-х играх «Брайтона» в Премьер-лиге забивали обе команды.

Возможные стартовые составы

Манчестер Юнайтед: Ламменс – Шоу, Магвайр, где Лигт – Далот, Фернандеш, Каземиро, Диалло – Маунт, Мбэмо – Кунья

Брайтон: Вертбрюгген – де Кейпер, Данк, ван Геке, Виффер – Аяри, Балеба – Минте, Рюттер, Кадиоглу – Велбек

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.52.