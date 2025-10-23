Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер Донецк – Легия Варшава. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Лига конференций
Шахтер Донецк
23.10.2025 19:45 - : -
Легия
Прогноз
23 октября 2025, 14:12 |
305
0

Шахтер Донецк – Легия Варшава. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок состоится 23 октября и начнется в 19:45 по Киеву

Шахтер Донецк – Легия Варшава. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Коллаж Sport.ua

23 октября, в рамках основного раунда Лиги конференций свою встречу проведут Шахтер Донецк и Легия. Матч начнется в 19:5 по киевскому времени.

Шахтер Донецк

«Горняки» проводят неоднозначный сезон, они выдали яркий старт в еврокубках, благодаря чему выгодно продали Кевина и Судакова. В итоге клубу пришлось довольствоваться только основной сеткой Лиги конференций. Свой первый матч на данном этапе команда выиграла в гостях у шотландского Абердина со счетом 3:2.

На внутренней арене команда не может похвастаться стабильностью, в последнем туре на выезде расписали ничью с неуступчивым Полесьем – 0:0, а перед этим и вовсе было первое поражение в сезоне, сенсационно провалились дома против ЛНЗ Черкассы – 1:4. В УПЛ подопечные Арда Турана идут вторыми, отставая от лидера на один балл, борьба такая плотная, что расстояние между первым и шестым местом составляет три очка.

Хоть «горняки» и не в лучшей форме, они способны добиться хороших результатов в Лиге конференций. Легионеры себя могут показать, а потом попасть в тот же АПЛ, по стопам того же Кевина.

Легия

Варшавский клуб не впечатляет в этом сезоне, команда начинала в квалификации Лиги Европы, но удалось добраться до основного этапа Лиги конференций. В первом туре Легия уступила дома Самсунспору со счетом 0:1, счет не по игре, ведь польский клуб владел преимуществом, однако, все решил пропущенный мяч уже на десятой минуте встречи.

Дела на внутренней арене идут неважно, после 11 проведенных матчей команда занимает скромное девятое место. В послед туре было выездное поражение от Заглембе 1:3, причем данный проигрыш стал вторым кряду.

Легия и так не в лучшей форме, а тут еще и надо вести борьбу на два фронта. Потенциальное поражение в предстоящем матче может стать четвертым подряд, во всех турнирах.

Личные встречи

Клубы встречались ранее, это было в далеком 2006 году, в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Тогда оба матча выиграл Шахтер – 1:0 дома, и 3:2 в гостях.

Прогноз

«Горняки» котируются фаворитами в данном противостоянии, несмотря на все трудности, Шахтер выше классом.

Стоит обратить внимание, что Шахтер только формально играет дома, но матч пройдет в Польше, поэтому публика в Кракове наверняка будет поддерживать гостей. Я все-таки рискну поставить на чистую победу украинского гранда.

Стоит обратить внимание, что Шахтер только формально играет дома, но матч пройдет в Польше, поэтому публика в Кракове наверняка будет поддерживать гостей. Я все-таки рискну поставить на чистую победу украинского гранда.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
23 октября 2025 -
19:45
Легия
Шахтер Донецк Легия Варшава Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
