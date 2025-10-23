Шахтер Донецк

Шахтер – Легия. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 октября в 19:45 видеотрансляцию матча 1-го тура Лиги конференций
23 октября в 19:45 состоится матч 2-го тура Лиги конференций 2025/26.
В польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана донецкая команда Шахтер принимает польскую Легию из Варшавы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда турецкого специалиста Арды Турана в 1-м туре обыграла шотландский Абердин (3:2) и имеет 3 очка.
Легия стартовала в Лиге конференций с поражения от турецкого Самсунспора (0:1) и идет без набранных баллов.
Шахтер – Легия. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
