Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Шахтер Донецк
23.10.2025 19:45
Легия
Лига конференций
23 октября 2025, 11:34 | Обновлено 23 октября 2025, 12:29
Смотрите 23 октября в 19:45 видеотрансляцию матча 1-го тура Лиги конференций

Коллаж Sport.ua. Арда Туран

23 октября в 19:45 состоится матч 2-го тура Лиги конференций 2025/26.

В польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана донецкая команда Шахтер принимает польскую Легию из Варшавы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда турецкого специалиста Арды Турана в 1-м туре обыграла шотландский Абердин (3:2) и имеет 3 очка.

Легия стартовала в Лиге конференций с поражения от турецкого Самсунспора (0:1) и идет без набранных баллов.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Опрос

Голосов 17
❓ Спрогнозируйте результат ⚽️ матча 2-го тура 🏆 Лиги конференций между командами Шахтер и Легия, который пройдет 23 октября в 19:45 в Кракове
Результаты
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
