Ноттингем Форест

В четверг, 23 октября состоится поединок 3-го тура основного этапа Лиги Европы между «Ноттингемом» и «Порту». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Ноттингем

Текущий сезон проходит для команды действительно ужасно. На календаре еще даже не ноябрь, а лесники уже успели сменить 3-х тренеров – сначала из-за конфликта с собственником должность потерял Нуну Эшпериту Санту, а впоследствии из-за серии разочаровывающих результатов клуб избавился и от его замены, Анже Постекоглу. Теперь «Ноттингем» возглавляет бывший наставник «Эвертона» Шон Дайч, а этот матч станет для него первым в новой должности.

В 8-х поединках Премьер-лиги коллектив набрал всего 5 очков, поэтому пока занимает опасное 18 место турнирной таблицы. С Кубка Карабао «Форест» вылетел на стадии 1/16 финала, проиграв «Свонси Сити».

Не лучше выступают англичане в Лиге Европы. Сначала команда Александра Зинченко сыграла вничью 2:2 с «Бетисом», а затем проиграла «Митьюлланду» со счетом 2:3.

Порту

А вот португальцы чувствуют себя хорошо. После 8-х туров чемпионата на счету клуба уже есть 22 зачетных пункта, которые позволяют ему занимать 1-е место турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего преследователя на данный момент составляет 3 очка. В кубке страны «Порту» разгромило «Калорисенсе» и квалифицировалось в 1/16 финала.

В Лиге Европы португальцы также шагают уверенно. В 1-м туре коллектив минимально обыграл «РБ Зальцбург», а во 2-м 2:1 одолел «Црвену Звезду».

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

«Порту» пропустили всего 1 мяч за 8 игр текущего сезона чемпионата - лучший результат среди всех команд.

«Ноттингем» отличился всего 5-ю голами в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.

«Ноттингем» не одержал ни одной победы в последних 10-х матчах. На счету команды 3 ничьих и 7 поражений.

Возможные стартовые составы

Ноттингем: Селс – Зинченко, Мурилльо, Миленкович, Уильямс – Луиз, Андерсон – Хадсон-Одой, Гиббс-Вайт, Ндое – Жезус

Порту: Стоимость – Моура, Кивиор, Беднарек, Коста – Вейга, Варела, Фрогольдт – Сайнс, Омородион, Пепе

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.46.