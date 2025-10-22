Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетик – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Атлетик Бильбао
22.10.2025 19:45 – 87 2 : 1
Карабах
Лига чемпионов
22 октября 2025, 19:45 |
Атлетик – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч начнется 22 октября в 21:45

Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Кащук

В среду, 22 октября, состоится матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между испанским «Атлетиком» и «Карабахом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Сан-Мамес», который находится в Бильбао.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

«Карабах» в первых двух матчах основы ЛЧ одержал две неожиданные победы и имеет шесть очков. «Атлетик» проиграл два матча и пока без зачетных очков.

Атлетік – Карабах
События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Наварро (Атлетик Бильбао), асcист Алекс Беренгер.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао), асcист Микель Хаурегисар.
1’
ГОЛ ! Мяч забил Леандру Андраде (Карабах).
Карабах Агдам Атлетик Бильбао Алексей Кащук Лига чемпионов смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
