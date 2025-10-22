Атлетик Бильбао

В среду, 22 октября, состоится матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между испанским «Атлетиком» и «Карабахом».

Матч пройдет на стадионе «Сан-Мамес», который находится в Бильбао.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

«Карабах» в первых двух матчах основы ЛЧ одержал две неожиданные победы и имеет шесть очков. «Атлетик» проиграл два матча и пока без зачетных очков.

Атлетик – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция