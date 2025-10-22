Атлетик Бильбао

Атлетик – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч начнется 22 октября в 21:45
В среду, 22 октября, состоится матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между испанским «Атлетиком» и «Карабахом».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Сан-Мамес», который находится в Бильбао.
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
«Карабах» в первых двух матчах основы ЛЧ одержал две неожиданные победы и имеет шесть очков. «Атлетик» проиграл два матча и пока без зачетных очков.
События матча
