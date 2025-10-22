Атлетик Бильбао

22 октября на Сан-Мамес пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Атлетик встретится с Карабахом. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Атлетик

Команда уже не в первый раз играет под руководством Вальверде - он тут в свое время оставил не самый слабый след как футболист. Как тренер Эрнесто в Бильбао добился многого, и в этой каденции особенно хорош: взял кубок в 2024-м году и закончил на четвертом месте в прошлом сезоне Примеры. Сейчас там начинали с трех побед в августе, но после первой паузы на игры сборных был провал. Да и в крайнем туре была только нулевая ничья с новичком, Эльче.

На международной арене баски тоже были успешны в прошлом сезоне - они остановились только в полуфинале Лиги Европы. А сейчас, в Лиге чемпионов, пока что откровенно проваливаются: сначала пропустили пару безответных голов дома с Арсеналом, потом были разгромные 1:4 с Боруссией в Дортмунде.

Карабах

Клуб безоговорочно доминирует в родном Азербайджане. Правда, раз было исключение, когда титул все же отхватил на сезон исторический гранд, Нефтчи. Но после этого снова были только первые места в национальном первенстве. Да и уже получилось выйти на единоличное первое место, при том, что конкуренты провели больше матчей.

Давно уже для Гурбанова и его подопечных цель №1 - это Лига чемпионов. И этим летом, только второй раз в истории, получилось пройти квалификацию. Там обыграли Шелбурн, Шкендию-79 и Ференцварош. Более того, потом вышло и в основном раунде добиться пока что стопроцентного результата: волевые 3:2 с Бенфикой, с решающим голом Кащука на 86-й минуте, и 2:0 дома с Копенгагеном.

Статистика личных встреч

Раньше ни разу команды с противоположных уголков Европы ни разу не выходили друг против друга на футбольное поле.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что подопечные Вальверде просто обязаны добиваться тут победы, причем очень простой. Но с чего гостям из Азербайджана сдаваться без борьбы? Ждем тут тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,62).